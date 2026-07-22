Muere la ‘influencer’ Laura Härtig a los 30 años tras un accidente durante su luna de miel

La creadora de contenido alemana Laura Viktoria Härtig, conocida en las redes sociales como ‘AllTimeLaura’, ha muerto a los 30 años como consecuencia de las graves heridas que sufrió en un accidente de tráfico durante su luna de miel en los Dolomitas italianos.

El siniestro se produjo el pasado 23 de junio en la carretera estatal 242 del Passo Sella, uno de los puertos de montaña más conocidos del norte de Italia. Härtig descendía en bicicleta en dirección a Canazei cuando, a la altura de una curva, chocó frontalmente con una motocicleta que circulaba en sentido contrario y que conducía el exesquiador italiano Peter Runggaldier. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas de la colisión.

El impacto fue de tal violencia que la bicicleta de la joven quedó partida en dos y ambos implicados salieron despedidos sobre el asfalto. Los servicios sanitarios tuvieron que reanimar a Laura en el lugar del accidente antes de trasladarla en helicóptero al hospital San Maurizio de Bolzano, donde ingresó en estado crítico. Runggaldier también sufrió diversas lesiones y fue evacuado al hospital Santa Chiara de Trento, aunque su vida no corría peligro.

Publicación de Facebook sobre la muerte de la influencer Laura Härtig a los 30 años tras un accidente durante su luna de miel.

Falleció casi tres semanas después del accidente

Después de permanecer más de dos semanas hospitalizada en Italia, Laura fue trasladada el 9 de julio a una clínica especializada de Murnau, en Baviera, para estar más cerca de su familia. Finalmente falleció el 13 de julio, 19 días después del accidente, sin poder recuperarse de las graves lesiones sufridas.

La joven, originaria de la localidad bávara de Penzberg, se encontraba en Italia junto a su marido, Tilman, con quien se había casado pocas semanas antes. Dos días antes del accidente había compartido en Instagram imágenes de la ceremonia, celebrada en un paisaje de montaña, acompañadas por el mensaje: «Alma gemela para toda la vida».

La despedida de la familia de ‘AllTimeLaura’

Laura Härtig había reunido a más de 53.000 seguidores en Instagram gracias a sus publicaciones sobre ciclismo, esquí, senderismo, escalada y viajes. Bajo el nombre de ‘AllTimeLaura’, compartía habitualmente rutas y experiencias relacionadas con su gran pasión por la naturaleza y los deportes de montaña.

Su familia confirmó el fallecimiento mediante un emotivo mensaje publicado en su perfil, en el que imaginaba a Laura en sus «queridas montañas», rodeada de nieve, rutas y sus aperitivos favoritos. «Hasta que volvamos a encontrarnos en la próxima cima», concluía la despedida.

Por su parte, Peter Runggaldier pidió públicamente respeto y privacidad tras el accidente. «Mis pensamientos están con todas las personas afectadas y sus familias», manifestó el antiguo deportista, que anunció que no concedería entrevistas ni realizaría más declaraciones por el momento.

Runggaldier fue una de las figuras destacadas del esquí alpino italiano durante la década de los noventa. Consiguió la medalla de plata en descenso en los Mundiales de 1991 y ganó la Copa del Mundo de supergigante en 1995.