Rafa Nadal y Cata Coll, entre los deportistas favoritos de los españoles para irse de cañas

Rafa Nadal y Cata Coll se encuentran entre los deportistas favoritos de los españoles para compartir unas cañas este verano. Los dos mallorquines aparecen en la nueva edición del estudio «Con quién te irías de cañas», promovido por Cerveceros de España y elaborado por Alpha Research.

El extenista de Manacor lidera con claridad la clasificación masculina, mientras que la portera de la selección española figura entre las diez deportistas más elegidas en la categoría femenina.

Rafa Nadal / Agencias

Rafa Nadal, el favorito de los españoles

Rafa Nadal ocupa la primera posición de la clasificación masculina con el 20 % de los votos. El ganador de 22 títulos de Grand Slam es, además, el deportista preferido para compartir una cerveza en once comunidades autónomas.

Su apoyo es especialmente elevado en Baleares, donde un 33,8 % de los encuestados lo escoge como su primera opción. Nadal también lidera las preferencias entre las mujeres, con un 21,1 %, y entre las personas de 60 años o más, con un 27,8 %.

Su trayectoria deportiva, su cercanía y su compromiso dentro y fuera de las pistas lo mantienen como uno de los deportistas españoles más admirados, incluso después de su retirada del tenis profesional.

Por detrás del mallorquín se sitúan Andrés Iniesta y Marc Márquez, que comparten la segunda posición con el 14 % de los votos. Marc Cucurella ocupa el cuarto lugar, con un 12,8 %, y Carlos Alcaraz cierra las cinco primeras posiciones, con un 9,3 %.

En el resto del ‘top 10’ masculino aparecen también Lamine Yamal, Marcos Llorente, Rodri Hernández, Ilia Topuria y Carlos Sainz.

Cata Coll / David Aliaga/RFEF

Cata Coll entra en el ‘top 10’ femenino

La otra representante mallorquina del estudio es Cata Coll. La portera internacional aparece entre las diez deportistas españolas con las que los ciudadanos preferirían compartir unas cañas durante el verano.

La futbolista mallorquina forma parte de una clasificación femenina liderada por Carolina Marín, que obtiene el 19,5 % de los votos. La jugadora de bádminton se impone a la atleta Ana Peleteiro, segunda con un 17,3 %.

Completan las cinco primeras posiciones las futbolistas Alexia Putellas, con un 9,1 %, y Aitana Bonmatí, con un 8,6 %, además de la nadadora Mireia Belmonte, con un 7,7 %.

Junto a Cata Coll, en el ‘top 10’ femenino también figuran Ona Carbonell, Garbiñe Muguruza, Paula Badosa y Jenni Hermoso. De este modo, Nadal y Coll se convierten en los dos representantes del deporte mallorquín incluidos entre las preferencias de los españoles para compartir una cerveza este verano.