Los refugios de Robert Lewandowski en Mallorca: del lujo de Santa Ponça a su nueva villa en Camp de Mar

Robert Lewandowski ha cambiado el Barça por la MLS, pero mantiene intacto uno de sus grandes vínculos con España: Mallorca. El delantero polaco, exjugador del FC Barcelona y actual futbolista del Chicago Fire, posee un importante patrimonio inmobiliario en el suroeste de la isla, una de las zonas residenciales más exclusivas del Mediterráneo. Su nombre aparece ligado a propiedades en Nova Santa Ponça y Camp de Mar, dos enclaves muy codiciados por compradores internacionales, deportistas y grandes fortunas.

La relación de Lewandowski con Mallorca no es nueva. Durante su etapa en el club azulgrana, e incluso antes, la isla se convirtió en uno de sus refugios familiares, un lugar al que escaparse junto a su esposa, Anna Lewandowska, y sus hijas cuando el calendario deportivo lo permitía. Ahora, tras poner fin a su etapa en Barcelona, el futbolista conserva en Mallorca una base privilegiada para desconectar lejos del foco competitivo.

Una villa de lujo en Camp de Mar

La última gran propiedad atribuida a Lewandowski en Mallorca se encuentra en Camp de Mar, en el municipio de Andratx. Se trata de una villa de lujo valorada en unos 11 millones de euros. La vivienda contaría con unos 700 metros cuadrados de superficie habitable, seis dormitorios, varias terrazas y vistas al mar.

Camp de Mar es uno de los enclaves más exclusivos del suroeste mallorquín. Situado junto al mar y muy cerca de Port d’Andratx, combina privacidad, paisaje mediterráneo, viviendas de alto standing y proximidad a campos de golf, puertos deportivos y servicios orientados al residente internacional. Es, precisamente, el tipo de zona que buscan muchos rostros conocidos que quieren tranquilidad sin renunciar a las comodidades.

La compra de esta villa habría reforzado la presencia inmobiliaria del delantero en Mallorca, consolidando una relación con la isla que va mucho más allá de unas vacaciones puntuales.

Lewandowski compra una casa en Mallorca por 3,5 millones de euros / Y.O.

Su primera casa en Nova Santa Ponça

Antes de esa adquisición en Camp de Mar, Lewandowski ya estaba vinculado a otra vivienda en Nova Santa Ponça, en el municipio de Calvià. Esa propiedad fue adquirida en 2021 por unos 3,5 millones de euros, una operación que terminó teniendo derivada judicial en Palma.

La Audiencia Provincial condenó a una mujer a dos años de prisión por apropiación indebida y administración desleal tras quedarse con parte del dinero procedente de la venta de una villa en Mallorca al futbolista. El caso confirmó la compra de una vivienda en la urbanización de Nova Santa Ponça por parte de Lewandowski.

Nova Santa Ponça es una de las áreas residenciales más cotizadas de Calvià. Su entorno, marcado por urbanizaciones de lujo, campos de golf, proximidad a Port Adriano y buenas comunicaciones con Palma, ha convertido esta zona en un punto habitual para compradores de alto poder adquisitivo.

El suroeste de Mallorca, territorio de grandes fortunas

Las dos zonas vinculadas a Lewandowski, Nova Santa Ponça y Camp de Mar, forman parte del mapa inmobiliario más exclusivo de Mallorca. El suroeste de la isla concentra algunas de las viviendas más caras del archipiélago, especialmente en municipios como Calvià y Andratx, donde la combinación de mar, privacidad, seguridad y conexiones aéreas atrae a empresarios, deportistas y celebridades internacionales.

Para un futbolista de élite, Mallorca ofrece además una ventaja evidente: está bien conectada con Barcelona y con las principales capitales europeas. Durante su etapa en el Barça, esa cercanía permitía a Lewandowski viajar a la isla en periodos de descanso sin alejarse demasiado de su rutina profesional.

Robert Lewandowski y su esposa en Puerto Portals / @Robert Lewandowski

Vida familiar, deporte y discreción

Lewandowski suele viajar a Mallorca junto a su esposa, Anna Lewandowska, y sus hijas. Anna, empresaria, nutricionista y exdeportista de élite, comparte con el delantero una vida muy vinculada al entrenamiento, la alimentación saludable y el bienestar. Esa imagen encaja con sus estancias en la isla: descanso, deporte, mar y discreción.

Durante sus visitas a Mallorca, la familia ha sido vista disfrutando de planes cotidianos. Uno de los más llamativos fue su visita a la Fira del Ram, en Palma, una salida familiar que el propio futbolista compartió en redes sociales y que mostró una faceta más cercana del delantero, lejos de los estadios y de la presión competitiva.

La familia Lewandosky en la Fira del Ram de Palma / @Robert Lewandowski

La isla también ha sido escenario de entrenamientos y momentos de desconexión para la pareja. En distintas estancias se les ha relacionado con actividades deportivas como el pádel, una práctica que encaja con la rutina física que ambos mantienen incluso durante sus vacaciones.

Mallorca, su refugio mediterráneo

El caso de Lewandowski se suma al de otros grandes nombres del deporte que han elegido Mallorca como lugar de descanso, inversión o segunda residencia. La isla ofrece una combinación difícil de igualar: clima, privacidad, buenas conexiones, seguridad y un mercado inmobiliario de lujo consolidado.

Para el delantero polaco, Mallorca es mucho más que un destino de vacaciones. Sus propiedades en Nova Santa Ponça y Camp de Mar dibujan un patrimonio concentrado en el suroeste de la isla, una zona que reúne exactamente lo que buscan muchas estrellas internacionales: tranquilidad, exclusividad y mar.

Aunque su carrera deportiva haya entrado en una nueva etapa lejos de Barcelona, Lewandowski conserva en Mallorca su refugio mediterráneo: una casa lejos de los focos, pero en uno de los rincones más codiciados de la isla.