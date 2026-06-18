Muere la actriz Daveigh Chase, la niña de 'The Ring' y voz de Lilo en 'Lilo & Stitch' en inglés, a los 35 años

Daveigh Chase, actriz y voz de algunos de los personajes más recordados del cine de comienzos de los 2000, ha muerto a los 35 años. La intérprete falleció el martes en Los Ángeles, según adelantó TMZ, que cita a su pareja, Roy Hernandez. De acuerdo con esa información, Chase murió a causa de una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en complicaciones sépticas y provocaron un fallo general de su organismo.

La actriz había sido ingresada a principios de junio en un hospital de Los Ángeles por desnutrición, según recoge también TMZ.

Chase saltó a la fama siendo todavía una niña. En 2002 puso voz a Lilo Pelekai en 'Lilo & Stitch', la película de Disney que convirtió al personaje en uno de los más queridos del estudio. También participó en la serie derivada de la cinta y fue la voz de Chihiro Ogino en el doblaje estadounidense de 'El viaje de Chihiro'.

Ilustración de 'Lilo y Stitch', película en la que Daveigh Chase puso voz al personaje de Lilo. / ©WALT DISNEY CO. / Cortesía de Everett Collection

'El viaje de Chihiro'. / .

La niña de pelo largo

Ese mismo año, la intérprete pasó de la ternura de Disney al terror más icónico con 'The Ring'. En la película protagonizada por Naomi Watts encarnó a Samara Morgan, la niña de pelo largo que se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del cine de miedo reciente. Su trabajo le valió el MTV Movie Award a mejor villana.

Nacida en Las Vegas el 24 de julio de 1990, Daveigh Chase empezó su carrera en anuncios, teatro y televisión. Antes y después de su gran explosión mediática, participó en títulos como 'Donnie Darko', 'Beethoven's 5th', 'Sabrina, cosas de brujas', 'Urgencias' y 'Mercy'. Entre 2006 y 2011 tuvo además un papel recurrente en 'Big Love', la serie de HBO sobre una familia mormona polígama, donde interpretó a Rhonda Volmer durante 32 episodios.

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En los últimos años, Chase se había alejado de Hollywood.