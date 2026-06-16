El refugio mallorquín de Mikel Arteta: playas turquesas, calma y lujo discreto a diez minutos de Palma

Mikel Arteta vive instalado en la élite del fútbol europeo, entre estadios llenos, ruedas de prensa, presión semanal y una Premier League que no perdona ni un tropiezo. Pero cuando el entrenador del Arsenal necesita bajar las pulsaciones, su refugio no está en Londres ni en San Sebastián: está en Mallorca.

El técnico vasco, de 44 años, tiene desde hace años una relación muy estrecha con la isla junto a su mujer, Lorena Bernal, y sus tres hijos. Y hay un nombre que aparece una y otra vez cuando se habla de sus escapadas familiares: Portals Nous, en Calvià.

No es un lugar cualquiera. Para muchos mallorquines, Portals es sinónimo de verano, calma, mar transparente y también de ese lujo discreto (y a veces no tan discreto) que rodea a Puerto Portals, uno de los puertos deportivos más conocidos de la isla. Para Arteta y Bernal, en cambio, es algo más íntimo: un sitio donde desconectar del escaparate permanente del fútbol inglés.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta. / Stuart MacFarlane / EFE

Mallorquines del verano

La propia Lorena Bernal lo resumió en 2023, cuando fue reconocida junto a Arteta con el premio Mallorquines de Verano. “Le tengo mucho cariño a Mallorca, es uno de mis hogares, donde he echado raíces”, dijo entonces. Una frase que explica mejor que cualquier postal la relación de la familia con la isla.

Portals Nous está situado en la costa suroeste de Mallorca, a unos diez kilómetros de Palma y dentro del municipio de Calvià. Es una de esas zonas que los visitantes identifican enseguida con aguas cristalinas, barcos, restaurantes frente al mar y urbanizaciones tranquilas, pero que para muchos residentes también conserva ese punto de núcleo costero cómodo, cercano y familiar.

Premio Mallorquines de Verano / Guillem Bosch

Portals Nous, mucho más que Puerto Portals

Su gran imán es la playa de l’Oratori, también conocida como Cala Portals Nous. Está junto a Puerto Portals y es uno de los arenales más populares de la zona: arena clara, agua turquesa y vistas al Illot d’en Sales. En verano se llena, como casi todo el litoral de Calvià, pero sigue siendo uno de esos rincones que explican por qué tantos famosos acaban cayendo rendidos a Mallorca.

Muy cerca se encuentra también Cala Bendinat, más pequeña y resguardada, una de esas calas urbanas que los mallorquines conocen bien porque permiten un baño rápido sin alejarse demasiado de Palma. Es el otro lado de Portals: menos escaparate y más chapuzón tranquilo.

El atractivo de la zona no termina en la playa. Puerto Portals concentra buena parte del ambiente más exclusivo del suroeste de Mallorca, con restaurantes, tiendas, terrazas y una agenda de eventos que funciona más allá de los meses fuertes del verano. Es habitual cruzarse con caras conocidas, aunque Portals ha aprendido a convivir con esa fama sin perder del todo su aire de refugio.

El Oratorio de Portals Nous. / I.M.

Para una familia como la de Arteta, la zona tiene además otro punto a favor: permite hacer vida al aire libre sin grandes desplazamientos. Paseos junto al mar, rutas por los alrededores de Bendinat, planes familiares, golf y escapadas rápidas a Palma o a otros puntos de Calvià. Todo queda cerca.

También forma parte del paisaje de Portals la ermita u oratorio que da nombre a la zona. La historia del núcleo está ligada a esta construcción y a la devoción a la Mare de Déu de Portals, un detalle que muchas veces queda eclipsado por los yates y las playas, pero que recuerda que este rincón no nació como postal de lujo, sino como un pequeño enclave con identidad propia.

Arteta llega a Mallorca en un momento de enorme exposición mediática. El Arsenal ha firmado una temporada histórica con la conquista de la Premier League y una final de Champions que acabó de la forma más cruel: derrota ante el PSG en la tanda de penaltis. Después de ese desgaste, no cuesta imaginar por qué Portals Nous se ha convertido en uno de sus lugares de desconexión.

Porque Mallorca, para muchos visitantes ilustres, es un decorado de verano. Pero para Arteta y Lorena Bernal parece ser otra cosa: un lugar al que volver, un refugio familiar y una manera de bajar el volumen cuando el fútbol inglés lo pone todo al máximo.