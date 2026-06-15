El refugio mallorquín de Melendi: murallas, playas de arena blanca y una cala escondida en el norte de la isla

Melendi tiene en Mallorca uno de sus refugios habituales. Cuando el cantante asturiano busca desconectar y pasar tiempo con los suyos, elige el norte de la isla, una zona que combina patrimonio, costa, ambiente familiar y algunos de los paisajes más reconocibles del verano mallorquín.

El artista es asiduo de Alcúdia, un municipio que conserva uno de los cascos históricos más singulares de Mallorca. Su recinto amurallado, sus calles empedradas y su proximidad al mar lo han convertido en uno de los destinos más visitados de la isla, tanto por turistas como por residentes que buscan una escapada cerca de la bahía.

Melendi durante un concierto en en Es Jardí, en Calvià. / B. Ramon

Un casco antiguo con siglos de historia

Alcúdia mira al mar, pero también al pasado. El municipio está estrechamente ligado a la antigua ciudad romana de Pollentia, fundada tras la conquista romana de Mallorca en el año 123 a.C. Sus restos arqueológicos son uno de los grandes atractivos culturales de la zona y permiten recorrer parte de lo que fue una de las ciudades más importantes de la Mallorca romana.

El casco histórico de Alcúdia fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1974. Dentro de sus murallas destacan la iglesia de Sant Jaume, las puertas medievales, el Ayuntamiento y numerosas casas señoriales que recuerdan el peso histórico de la villa. Muy cerca también se encuentran espacios como el Museu Monogràfic de Pollentia, la ermita de la Victòria o la Fundación Yannick y Ben Jakober, en sa Bassa Blanca.

Las murallas y la iglesia de Sant Jaume de Alcúdia / Ingimage

Playas largas, calas escondidas y aguas cristalinas

Uno de los grandes reclamos de Alcúdia es su costa. La playa de Alcúdia, con varios kilómetros de arena blanca y aguas poco profundas, es una de las más familiares de Mallorca. Se extiende desde la zona del Port d’Alcúdia y el paseo marítimo y enlaza con la playa de Muro, una de las más conocidas de la isla.

La zona cuenta con todos los servicios habituales de una playa turística: duchas, hamacas, sombrillas, restaurantes, chiringuitos y accesos cómodos. A pocos kilómetros, la playa de Muro suma también el atractivo de su proximidad al Parc Natural de s’Albufera, uno de los principales espacios naturales de Baleares.

Pero Alcúdia no es solo playa larga y paseo marítimo. El municipio también guarda calas más apartadas y de acceso más exigente, como es Coll Baix, uno de los rincones más espectaculares de la costa norte. Rodeada de acantilados y abierta a un mar de color intenso, esta cala se ha convertido en uno de los enclaves más fotografiados de la zona.

Platja d'Alcúdia / Ingimage

El mercado, otro clásico de Alcúdia

Además de sus playas y su patrimonio, Alcúdia mantiene una de las citas semanales más concurridas del norte de Mallorca. Cada martes y domingo, el mercado se despliega junto a las murallas y llena el casco antiguo de puestos de ropa, artesanía, productos locales, recuerdos y alimentación.

Para muchos visitantes, el mercado de Alcúdia es una parada obligada. Para los mallorquines, forma parte de la vida comercial de un municipio que en verano multiplica su actividad y que sigue siendo uno de los grandes polos turísticos de la isla.

Entre historia, mar y ambiente mediterráneo, no es extraño que Melendi haya encontrado en Alcúdia uno de sus lugares favoritos para bajar el ritmo. Un refugio mallorquín con murallas, playas familiares y calas escondidas donde el verano se vive con vistas a la bahía.