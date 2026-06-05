Comunicado real
Mette-Marit de Noruega, arropada por Haakon e Ingrid Alexandra, entra en el hospital antes de conocerse que espera un trasplante de pulmón
La princesa heredera, diagnosticada de fibrosis pulmonar crónica, fue vista en el hospital de Oslo junto al príncipe Haakon y su hija, Ingrid Alexandra, antes de confirmarse que está en lista de espera para recibir un órgano
Laura Estirado
La salud de Mette-Marit de Noruega vuelve a situar a la casa real noruega en el centro de la actualidad. La princesa heredera fue vista este jueves en el Rikshospitalet de Oslo acompañada por su marido, el príncipe Haakon, y por su hija, la princesa Ingrid Alexandra, una imagen que reflejaba la preocupación que existe en el entorno familiar por la evolución de su enfermedad.
La presencia de Ingrid Alexandra junto a sus padres no pasó inadvertida. La joven, que había regresado desde Australia ante el empeoramiento de la salud de su madre, se ha convertido en uno de los principales apoyos de la princesa en estos días especialmente delicados. Haakon de Noruega, por su parte, también ha reorganizado su agenda para permanecer cerca de Mette-Marit.
Con respirador
La visita al hospital se ha producido en un contexto de creciente inquietud. La princesa Mette-Marit, diagnosticada en 2018 de fibrosis pulmonar crónica, ha reducido notablemente su actividad institucional en los últimos años. En sus últimas apariciones públicas ya se la había visto con oxígeno, una señal evidente del avance de la enfermedad.
Poco después de esa visita hospitalaria, la casa real noruega ha confirmado la noticia este viernes a través de un comunicado: Mette-Marit ha sido incluida en la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón. La decisión llega tras las últimas valoraciones médicas y supone un nuevo capítulo en la evolución de una dolencia que ha condicionado profundamente su vida pública y privada.
"La princesa heredera en lista para trasplante de pulmón", comienza la nota oficial. "Como consecuencia de su enfermedad pulmonar crónica potencialmente mortal y tras exhaustivos exámenes de salud, Su Alteza Real la princesa heredera Mette-Marit ha sido incluida en la lista para un trasplante de pulmón. El desarrollo de la enfermedad pulmonar de la Princesa Heredera es grave. Después de una evaluación médica conjunta, ahora ha entrado en la lista de personas que se someterán a un trasplante de pulmón tan pronto como sea posible, dice el médico especialista en pulmón Are Holm del Rikshospitalet".
El comunicado continúa: "A la espera de la operación, no será posible para la Princesa Heredera trabajar o llevar a cabo el programa oficial con normalidad. La situación de salud de la Princesa Heredera también tiene consecuencias para el programa y las actividades de Su Alteza Real el Príncipe Heredero y de la familia de la Princesa Heredera".
Cambios en la agenda real
El comunicado oficial también tendrá consecuencias en la agenda de la familia. La princesa no asumirá compromisos institucionales por el momento, mientras que Haakon limitará sus desplazamientos para poder acompañarla antes y después de la intervención. La pareja, además, ha aplazado la celebración de sus bodas de plata, prevista para agosto de 2026.
La familia real noruega afronta así una etapa marcada por la prudencia, la incertidumbre médica y el apoyo familiar. En este momento, la prioridad absoluta es la salud de Mette-Marit de Noruega y el seguimiento de su proceso hasta que pueda producirse el trasplante de pulmón.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un mallorquín crea una aplicación para encontrar el mejor lugar para ver el eclipse de sol en Mallorca: «Lo hice por hobby y ya ha tenido más de 20.000 visitas»
- Una serpiente provoca momentos de tensión en la Platja de Palma: Mallorca suma otro avistamiento de la invasora culebra de herradura
- Trump se quedará con los hoteles mallorquines en Cuba
- El Ayuntamiento de Palma convoca 96 plazas municipales: estas son las ofertas disponibles
- Unos vecinos descubren entre la maleza el pasado islámico y talayótico de Esporles: «La gente sólo veía un montón de piedras»
- Cort revisará la cesión de suelo al Liceo Francés de Palma tras su compra por un grupo vinculado a Emiratos
- El médico detenido por dos agresiones sexuales sigue atendiendo a mujeres en la misma clínica de Palma
- Eclipse solar en Mallorca: estos son los municipios desde donde no se verá