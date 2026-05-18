Ana Obregón 'amenaza' con retomar sus posados veraniegos en Mallorca
"Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy" ha señalado
Parecía que todo estaba zanjado. Ana Obregón confirmó que Yolanda Ramos le había llamado diciendo que sus declaraciones sobre sus históricos posados estivales se habían sacado de contexto y la bióloga y actriz dio cerrojazo al asunto. "Es todo falso, a ver, ella no ha dicho nada, me llevo de cine con ella", explicó Ana en su día. Y añadió: "Yo la adoro, me hace mucha gracia si te digo la verdad, y nos llevamos muy bien".
Pero no hay verano que se precie sin las palabras 'posado' y 'Ana Obregón' seguidas y la intérprete es sabedora de ello, por eso no hay más que preguntarle por la hipotética idea de retomarlos para que tire de ironía: "No me veréis hacer un posado en un crucero nunca"
La presentadora ya ha dado pistas de lo que hará el próximo verano y sus planes no pasan por coger un barco: "Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy".
Lo que no ha aclarado es si viajará a Mallorca, y deja en el aire si retomará o no esos míticos posados suyos con los que se daba por inaugurado el verano en España: "Nunca se sabe".
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