Alcaraz, tras la estela de Nadal: del tenis a las portadas de moda

Carlos Alcaraz ya no solo gana partidos: también ocupa portadas. El murciano es uno de los protagonistas del nuevo número de Vanity Fair, una producción de alto voltaje visual en la que aparece fotografiado por Ethan James Green, con estilismo de lujo y bajo el titular internacional de “King Carlos”. La escena tiene algo de consagración pop: tierra batida, moda, rostro serio y un mensaje claro. Alcaraz ya juega también fuera de la pista.

La imagen ha corrido como la pólvora porque confirma una mutación que el tenis español ya había vivido antes con el mallorquín Rafa Nadal: el paso de deportista extraordinario a icono transversal. Primero llegan los títulos, luego los anuncios, después las marcas de lujo y, finalmente, esa prueba definitiva de celebridad: las revistas que no hablan solo de deporte.

En eso, Alcaraz camina por una senda que en Mallorca es muy conocida. Antes que él, Nadal ya había saltado de Roland Garros al papel couché más sofisticado. El manacorí fue portada de Vanity Fair España en 2013 junto a la modelo Clara Alonso, en el quinto aniversario de la revista, una imagen que lo sacaba del uniforme de campeón para situarlo en el territorio de la elegancia, la moda y el personaje global.

No fue una excepción. Nadal también ha ocupado portadas de cabeceras masculinas y de estilo como Esquire, con aquel número de diciembre de 2011, y GQ España, que lo llevó a portada en septiembre de 2020 con una entrevista en Mallorca sobre familia, miedos, superación y victorias. Incluso Men’s Health lo convirtió en portada en abril de 2011, dentro del especial por el décimo aniversario de la revista.

Rafa Nadal en las portadas de revistas /

Alcaraz repite el patrón

Lo interesante no es solo que Alcaraz aparezca ahora en Vanity Fair. Lo interesante es que se repite el patrón. Nadal abrió un camino muy español: el del campeón que deja de ser únicamente un deportista para convertirse en una marca cultural. Con Alcaraz pasa lo mismo, pero en versión generación Z: más viral, más audiovisual, más conectado con la moda y con las redes.

No es la primera vez que Alcaraz cambia la pista por el plató. Antes de su salto a Vanity Fair, el murciano ya había sido portada de Men’s Health España, de GQ España y de la revista internacional Fantastic Man, tres cabeceras que lo han ido colocando en ese territorio donde el deportista deja de ser solo campeón para convertirse en icono de estilo.

"Hermanos" de catamarán

Y hay otro detalle que une sus universos más allá de la raqueta: el mar. Alcaraz ha encargado un catamarán personalizado Sunreef ULTIMA 88, según anunció la propia firma el pasado 26 de marzo. La marca es la misma que construyó el 80 Sunreef Power Great White de Rafa Nadal, entregado al mallorquín en 2020 en su tierra.

La imagen es potente: Nadal, el rey de la tierra batida que encontró refugio en el mar de Mallorca; Alcaraz, el heredero mediático que ya comparte con él hasta astillero. No es que Carlos quiera ser Rafa. Es que el camino del tenis español hacia la fama global parece pasar por los mismos lugares: París, Wimbledon, las portadas de moda y, cuando se apagan los focos, una cubierta frente al Mediterráneo.

Alcaraz está construyendo su propia historia, pero cada nuevo paso suyo tiene un eco inevitable en la isla. Rafa Nadal ya demostró que un tenista podía ser mucho más que un tenista: podía ser portada, icono, embajador, empresario y símbolo de una forma de estar en el mundo. Ahora Alcaraz recoge esa estela. Y esta vez, como casi todo en su carrera, lo hace a toda velocidad.