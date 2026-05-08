Hallan calcinado al influencer Freddy Rodríguez, ‘Rosado’, en una carretera de Honduras

El creador de contenido hondureño Freddy Rodríguez, conocido en redes como ‘Rosado’, ha sido encontrado muerto en una zona apartada del municipio de Danlí, en Honduras. El cuerpo, que apareció calcinado y en avanzado estado de descomposición, fue localizado el pasado 26 de abril, aunque su identificación no se ha confirmado hasta ahora.

Rodríguez, de 34 años, era conocido en TikTok e Instagram por sus contenidos vinculados al fitness, la motivación personal y los hábitos saludables. Su muerte ha conmocionado a sus seguidores y a la comunidad local.

Según han informado medios hondureños como El Heraldo, el cadáver fue hallado en un camino poco transitado que une la comunidad de El Tablón con la aldea de Las Ánimas, en el oriente del país. La víctima había sido reportada como desaparecida días antes.

El estado en el que fue encontrado el cuerpo dificultó su identificación inicial. Estaba carbonizado, con el rostro prácticamente irreconocible, y presentaba signos compatibles con una muerte violenta. Además, el entorno natural también resultó afectado por el fuego, un detalle que refuerza la hipótesis de que pudo ser asesinado y posteriormente quemado para intentar ocultar el crimen.

La identidad de Freddy Rodríguez ha podido confirmarse tras los análisis forenses y la verificación posterior por parte de sus familiares. El Ministerio Público de Honduras ha confirmado que se trata del influencer desaparecido, según el citado medio.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y continúan practicando peritajes en la zona donde apareció el cuerpo para esclarecer lo ocurrido y determinar si hay personas implicadas en su muerte.

Freddy Rodríguez se había hecho un hueco en redes sociales con publicaciones centradas en el entrenamiento físico, la disciplina deportiva y el bienestar personal. Tras conocerse la noticia, numerosos seguidores han compartido mensajes de apoyo a su familia y han lamentado la muerte del creador de contenido.