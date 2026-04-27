Carlos Alcaraz dobla a Rafa Nadal: así es su nuevo catamarán, de la misma marca que el del tenista mallorquín

Rafa Nadal no solo ha sido una referencia para Carlos Alcaraz dentro de la pista. También lo ha sido, de forma indirecta, fuera de ella. El nuevo proyecto náutico del tenista murciano vuelve a poner el foco sobre una pasión muy ligada al campeón mallorquín: el mar, la navegación y los catamaranes de lujo.

Alcaraz ha encargado un Sunreef Ultima 88, un catamarán personalizado de alta gama fabricado por Sunreef Yachts, la misma marca que eligió Nadal para su conocido Great White, el espectacular 80 Sunreef Power que desde hace años forma parte del paisaje en las aguas de Mallorca.

La comparación era inevitable. Nadal abrió camino con un barco valorado en torno a los 5,5 millones de euros; Alcaraz, según diversas estimaciones del sector, habría apostado ahora por una embarcación que podría rondar los 10 millones de euros. Es decir, casi el doble.

El Great White de Rafa Nadal, un icono en aguas de Mallorca

Antes de que Alcaraz se sumara a esta exclusiva lista de propietarios, Rafa Nadal ya había convertido su catamarán en uno de los barcos más comentados del Mediterráneo. El Great White, adquirido en 2020, es un 80 Sunreef Power de casi 24 metros de eslora, diseñado para combinar amplitud, privacidad y confort.

No es un yate cualquiera. El catamarán de Nadal cuenta con grandes zonas exteriores, espacios interiores de lujo, camarotes para invitados y una distribución pensada para disfrutar del mar con familia y amigos.

Así es el nuevo catamarán de Rafa Nadal valorado en 5 millones de euros / Sunreef Yatchs

Para Nadal, muy vinculado a Mallorca y a la vida cerca del mar, el Great White representa mucho más que un capricho. Es una forma de desconectar después de dos décadas de exigencia máxima en el circuito profesional. Mientras otros deportistas buscan refugio en mansiones o destinos lejanos, Nadal lo ha encontrado muchas veces navegando por la costa mallorquina, especialmente del Levante de la isla.

Alcaraz apuesta por la misma marca que Nadal

El nuevo catamarán de Carlos Alcaraz refuerza el vínculo entre la élite del tenis español y Sunreef Yachts. El murciano ha elegido un Sunreef Ultima 88, un modelo más reciente, más deportivo y con un enfoque tecnológico más avanzado que el barco de Nadal.

El Ultima 88 mide aproximadamente 26,8 metros de eslora, por lo que supera en tamaño al Great White. También ofrece una estética más agresiva y contemporánea, con grandes plataformas abiertas al mar, zonas de descanso, garaje para juguetes acuáticos y la posibilidad de incorporar sistemas de propulsión híbrida.

Sin embargo, el punto de partida sigue siendo el mismo: una embarcación pensada para quienes buscan privacidad, amplitud y lujo sobre el agua. Y ahí Nadal fue pionero entre los grandes nombres del deporte español.

Nadal y Alcaraz, dos generaciones y dos formas de vivir el mar

La comparación entre ambos catamaranes también funciona como metáfora deportiva. Nadal representa la leyenda consolidada, la discreción y el arraigo mallorquín. Su Great White encaja con esa imagen: un barco elegante, familiar y pensado para disfrutar de Baleares sin necesidad de estridencias.

Alcaraz, en cambio, simboliza la nueva generación. Su Sunreef Ultima 88 responde a un perfil más moderno, más veloz y más llamativo. Es un catamarán concebido para impresionar, tanto por diseño como por precio.

Aun así, ambos comparten algo esencial: la elección de un catamarán frente al yate tradicional. Este tipo de embarcación ofrece más estabilidad, más espacio habitable y una relación más directa con el mar.