Dolores Leis, la agricultora gallega idéntica a Trump: "La diferencia es que él es mala persona, está matando a gente"

Desde hace ocho años, la gallega Dolores Leis, de 72 años y vecina de la localidad de Nantón -un pueblo coruñés de unos 500 habitantes- ha saltado a la fama por su gran parecido con el político más famoso del mundo: Donald Trump.

Fue la periodista Paula Vásquez, de la 'Voz de Galicia' que fue la que encontró el parecido razonable de la campesina. Vásquez se encontraba en 2018 en la zona donde vive y trabaja el campo Leis, recogiendo información sobre las precipitaciones caídas en las últimas semanas y las consecuencias que estas habían tenido sobre las cosechas. Cuando ya se iba, sacó una fotografía y la puso en su cuenta de Instagram.

"Está matando a gente"

"No es cierto. Me parece mal porque está matando a gente y además está subiendo mucho todo", se ha distanciado esta agricultora gallega en el programa de La Sexta 'Más vale tarde'. También su familia ha salido en su defensa para decir que "la diferencia es que es una mala persona y mi madre es muy buena"

"En cuánto sale Trump, sus nietos dicen donde está la abuela", explicaba su hija. Dolores, con mucho sentido del humor, reconoce que "de algo hay que reírse".

"Fueron mis hijas las que me contaron que la foto andaba por ahí. Yo creo que es por el color de pelo porque en otra cosa no tenemos parecido", bromea Dolores Leis, tras ser consciente de lo famosa que se había hecho.

La imagen de Leis ha saltado a la fama nacional e internacional. E incluso ha dado el salto al otro lado del charco: medios de comunicación como el diario La República de Perú o la revista estadounidense Newsweek han tratado el tema de la doble de Trump. También la televisión estadounidense en español Univisión ha informado de su gran parecido con el presidente estadounidense.

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"Gemelos separados"

"Uno es un líder mundial y se sienta en la Casa Blanca, la otra vive en una morada humilde en la España rural, pero son tan parecidos como si fueran gemelos separados al nacer", así arranca el artículo que la revista Newsweek le ha dedicado a Dolores Leis, la gallega que se parece a Donald Trump y que se ha convertido en el último fenómeno viral nacido en Galicia después de la publicación en las redes sociales en la que se le ve posando en una finca de Nantón.