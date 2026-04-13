Ágatha Ruiz de la Prada la vuelve a liar tras la orden de demolición de su piscina de Mallorca

Últimamente hay una moda bastante clara. Cuando no puedes defender lo que has hecho, lo politizas. Eso es exactamente lo que ha hecho Ágatha Ruiz de la Prada en su última aparición. Ha sido una de las invitadas en el docu-reality 'Negocio familiar' (L’Agence), de Netflix. Un formato que sigue a una familia de agentes inmobiliarios que venden casas de superlujo por medio mundo. Y aquí, en el capítulo 9 de la sexta temporada, aparece Ágatha y su casa de Mallorca. La enseña porque quiere venderla. Pasea por todas las zonas y todo queda bien glamuroso, hasta que llega el momento piscina. Esa zona está afectada por la Ley de Costas y, por tanto, es ilegal. No hace falta ser técnico de nada para darse cuenta. Ves la imagen, su ubicación en pleno acantilado, y entiendes rápido que eso está donde no tiene que estar. Además, no hay debate. Existe una orden judicial que dice que hay que tirarla.

La casa fue comprada en 1999 por Pedro J. Ramírez y, tras la separación de la pareja en 2016, pasó a manos de la diseñadora en régimen de usufructo, aunque formalmente está a nombre de sus hijos, Cósima y Tristán. Es decir, que no estamos ante una sorpresa de última hora, sino ante un tema que lleva años encima de la mesa. Ha sido un conflicto largo y con sentencias sobre la piscina, que hay derribarla. Y no solo eso. También el terreno que la rodea y el embarcadero que ella consideraba privado y que le daba acceso directo al mar, también ha sido declarado ilegal. De hecho, las imágenes que salen de la finca hablan por sí solas. La piscina está vacía, sucia, llena de restos vegetales, con un aspecto de abandono bastante evidente. Nada que ver con esa “maravilla” que Ágatha describe.

Hasta aquí, los hechos. ¿El problema? Cómo decide contarlo. Aprovechando que está hablando con gente que no conoce el contexto, les vende otra película. Habla de “problemas con los independentistas”, directamente los señala como responsables de la situación y remata con un “y finalmente destruiremos la piscina. Espero que estén contentos”. Y ya estaría. La política por en medio. Ni una palabra sobre las sentencias. Todo explicado a su manera para colocarse en el papel de víctima.

Esta polémica no es la primera ni la segunda que deja a Ágatha en una posición complicada. Llevamos una racha muy significativa. Meses atrás, en el pódcast de Pilar Vidal, soltó que no le gusta cenar con mujeres porque “engordas más” y que prefiere hacerlo con hombres para comer menos. De primero de gordofobia. Cuando llegaron las críticas, su defensa fue un “yo tengo muchas amigas gorditas”. Ese clásico al estilo “no soy homófobo porque tengo un amigo gay” o el “no soy machista porque tengo madre y hermana”.

Y luego vino el programa 'Fiesta', de Telecinco. Hablando de su cambio de domicilio explicó cómo lo tenía todo muy desordenado. "Estoy viviendo como una gitana", dijo. La cantante Lolita señaló cómo de racista era esa estigmatización.

Así que ahora, con la piscina, todo encaja. Su manera de afrontar la vida está por encima de los demás, todo desde el prisma del privilegio. Y es una pena, porque Ágatha caía bien. Mucho. Sobre todo, cuando contó como Pedro J. Ramírez la había dejado por otra y como eso la dejó devastada. Ahí mucha gente se puso de su lado. Fue fácil empatizar. Pero eso ya lo hemos perdido. En muy poco tiempo ha conseguido justo lo contrario, generar antipatía. Ella solita. Y oye, de esto sí que no puede culpar a los independentistas.