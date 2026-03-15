La caída del imperio de los hermanos Barclay: dos influyentes miembros de la élite británica ahogados por las deudas

El anuncio de la venta esta semana del influyente 'Daily Telegraph' al grupo alemán Axel Springer ha supuesto el último clavo en el ataúd de lo que en su día fue el imperio de los hermanos Barclay. Los dos gemelos, David y Frederik, llegaron a amasar una fortuna cercana a los 8.000 millones de libras (unos 9.200 millones de euros) gracias a sus numerosos activos en el Reino Unido, entre ellos el hotel Ritz de Londres, el grupo de comercio electrónico The Very y la empresa de logística Yodel, además del 'Telegraph' y de la revista 'The Spectator'. La muerte de David en 2021 y las deudas millonarias, sin embargo, han acabado de hundir un imperio que nació de la nada y que ejerció una enorme influencia en las élites políticas y económicas.

Nacidos en 1934, los hermanos Barclay crecieron en el seno de una familia trabajadora en el oeste de Londres. La muerte de su padre cuando tenían 12 años les obligó a buscarse la vida desde muy jóvenes: en los años sesenta montaron su primer gran negocio inmobiliario, Hillgate Estates, basado en la remodelación de propiedades y su posterior venta. El éxito del negocio y el acceso a créditos les permitió adentrarse en el mundo de la hostelería, comprando sus primeros hoteles a finales de esa misma década. El momento culminante de su negocio hotelero llegó con la compra del Ritz en 1995 por una suma cercana a los 75 millones de libras.

Control mediático

Los dos hermanos se embarcaron en proyectos empresariales en sectores variados, entre ellos el transporte de mercancías, las cerveceras o el comercio minorista. Pero el negocio que más influencia les dio fue el de la prensa: en los años noventa se hicieron con el control del diario paneuropeoThe European; el periódico económico Sunday Business; y The Scotsman, el principal grupo mediático de Escocia. Ninguno de ellos les dio grandes beneficios, pero eso no les impidió seguir apostando por la prensa y hacerse con el Daily Telegraph en 2004 por unos 665 millones de libras.

Frederik llegó a decir que el verdadero interesado en controlar medios de comunicación era su hermano. “David es el fanático de los periódicos; yo solo firmo los cheques”, aseguró en su día. David fraguó una estrecha amistad con Margaret Thatcher —la exprimera ministra murió en una suite del Ritz en 2013— y fue un firme defensor del Brexit. También tuvo una relación muy cercana con Boris Johnson, hasta el punto de que podía permitirse el lujo de rechazar sus llamadas. Prueba de la sintonía del copropietario del Telegraph con Johnson fue el sobrenombre con el que algunos llamaban irónicamente al periódico conservador en los años del Brexit: el “Daily Boris”.

La capacidad de influencia de los dos hermanos quedó patente tras la compra de la isla privada de Brecqhou, en el Canal de la Mancha, en 1993. Las dificultades para impulsar sus negocios en la isla y en la cercana Sark —de la que depende administrativamente Brecqhou— les llevaron a presentar varias demandas ante los tribunales en contra del modelo feudal que había imperado durante más de 400 años en la isla. Finalmente, consiguieron que en 2008 se celebraran las primeras elecciones democráticas en la administración local, aunque no lograron colocar a sus candidatos y cerraron temporalmente parte de sus negocios allí, provocando un terremoto económico a pequeña escala.

Disputas familiares

Las dificultades económicas del imperio de los Barclay empezaron a evidenciarse a partir de 2020, cuando vendieron el Ritz a un grupo de inversores de Catar, supuestamente por la mitad de su valor de mercado. Tres años más tarde, el banco Lloyds incautó las acciones del Telegraph para cobrarse la elevada deuda que habían contraído con la entidad, mientras que la revista The Spectator fue vendida en 2024 y Yodel y The Very, en 2025. La familia ha desaparecido de las dos últimas ediciones de la lista de las personas más ricas del Reino Unido —elaborada anualmente por el Sunday Times— debido a las dificultades de los autores para comprobar su situación financiera actual.

A los problemas económicos se han sumado las contiendas familiares. Frederik fue condenado en 2021 a pagar una indemnización de 100 millones de libras a su exesposa tras una larga y costosa batalla judicial por el divorcio, al mismo tiempo que mantuvo una encarnizada disputa con los hijos de su difunto hermano tras conocerse que habían estado grabando de forma ilegal sus conversaciones en el Ritz con potenciales compradores del hotel.

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A pesar de la voluntad de llevar el caso a los tribunales, la disputa se acabó resolviendo con un acuerdo extrajudicial y con un comunicado conjunto que trató de poner fin, al menos temporalmente, a los enfrentamientos: “En estos tiempos difíciles, la unidad dentro de las familias es más importante que nunca”.