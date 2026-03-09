¿Cuándo es la Velada del Año 6? Las últimas noticias de Ibai Llanos

El pasado 10 de febrero, el 'influencer' y 'streamer' Ibai Llanos anunció la fecha de la sexta edición de uno de los mayores eventos de boxeo con creadores de contenido.

En una publicación en su Instagram, desveló mucha información sobre la Velada del Año 6, pero el pasado día 27, Ibai lanzó su último 'spoiler' en una publicación en TikTok.

Últimas novedades sobre el evento

Y es que “esta edición será la única Velada del Año de la historia que tiene doble 'main event'”. ¿Y qué significa eso, exactamente? Tal y como lo explica el 'streamer', “el 'main event' suele ser el combate más importante, el que más suele dar que hablar, el que más le gusta a la gente o el que más morbo puede tener".

Por motivos que aún se desconocen, esta edición habrá dos enfrentamientos importantes con cuatro nombres "gigantescos" y que “todo el mundo conoce”, pero que no se desvelarán hasta el día de la presentación.

Faltan pocos días

Dentro de cuatro días, el 9 de marzo, a las 19:00 horas de la tarde (hora peninsular española), Ibai Llanos presentará en directo este macroevento.

Para los países latinoamericanos, el rango horario varía de entre las 12:00 horas de la mañana a las 15:00 horas de la tarde, dependiendo de la región.

Ibai lo retransmitirá simultáneamente a través de las tres grandes plataformas de 'streaming': Youtube, Twitch y TikTok.

Un formato renovado

Tal y como ya anunció el 'streamer', esta velada será la edición con más combates hasta la fecha: habrá un total de 10 encuentros, 9 en formato de uno contra uno y, el último, será un combate de dos contra dos.

En la presentación se producirá el primer encuentro cara a cara entre todos los concursantes, de los cuales ha aclarado que no todos son creadores de contenido, a diferencia de todas las ediciones pasadas.

Aún son rumores

Ese mismo día saldrán a la venta las entradas de la Velada del Año 6. Se estima, sobre la base de las ediciones pasadas, que los precios irán de los 30 a los 180 euros.

Una de las mayores incógnitas es dónde se celebrará este evento, aunque ya hay rumores de que el sitio elegido ha sido, por segunda vez consecutiva, Sevilla (Andalucía).

Cabe recordar que la Velada del Año pasado (la V) estableció un récord histórico en Twitch, con casi diez millones de espectadores simultáneos y 80.000 asistentes al Estadio de Cartuja de Sevilla, donde se celebró el evento.

La Velada del Año ya se ha consolidado como el mayor evento de 'streaming' mundial desde que nació en 2021.