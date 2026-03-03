Un youtuber de 19 años se pierde en la montaña en Andorra y el SOS satélite de su iPhone le salva la vida

“En este vídeo te comparto una experiencia terrorífica que me marcará de por vida. No busco entretener, solo informar y concienciar a todo aquel que lo necesite. Apple me salvó la vida en la montaña aquel día, te cuento qué pasó y cómo me salvaron”.

Así presenta Marcos Küppers, un joven youtuber de 19 años de Barcelona, un vídeo que resume su aventura de un día de vacaciones de julio en una zona montañosa de Andorra que pudo acabar en tragedia.

Los hechos sucedieron hace ya unos meses, en verano de 2025, pero el impacto de lo sucedido le ha dejado una huella profunda en forma de recuerdo y de reconocimiento al gran servicio inesperado para él de su teléfono móvil en un momento en el que por no tener, no tenía tampoco cobertura telefónica para pedir auxilio.

Küppers se animó un día caluroso de julio a conducir hasta Andorra para hacer una excursión solo. Era la primera vez que se animaba a algo así, pero según cuenta en su vídeo, la ocasión acompañaba y le apetecía estar a solas con sus pensamientos rodeado de naturaleza.

“En realidad no estaba solo”, explica el youtuber, al menos no al principio de su itinerario. El recorrido que había elegido, de unos 14 kilómetros, pasaba por tres lagos, y había muchos excursionistas aquí y allá, algunos incluso se habían atrevido a bañarse en las aguas frías. El problema surgió al cabo de un tiempo, cuando se dio cuenta que se había alejado de todos en su camino y que ni siquiera había señales visibles de la ruta correcta a seguir.

Marcos Küppers, youtuber de Barcelona / EPC

Marcos había emprendido la marcha con una camiseta cómoda de deportes, un jersey por si refrescaba, una botella de agua y el móvil, un iPhone donde había descargado una app de rutas con mapas de la zona. “Miré la aplicación y vi que me había equivocado, así que recalculé rápidamente la ruta”, cuenta. Parecía que se acercaba al camino señalizado cuando descubrió de nuevo, al rato, que seguía perdido y lo que es peor, más lejos aún del itinerario previsto.

El tiempo cambió bruscamente por entonces, bajó mucho la temperatura y se nubló el cielo. “En parte por orgullo y por competitividad me dije que tenía que acabar lo que había empezado”, y se aferró a la idea de seguir las señales que veía en las rocas aunque estaba claro que estaba desorientado y lejos de la ruta que indicaba la app.

Cuando empezó a llover con intensidad, la cosa aún empeoró. Se le sumó un frío que le calaba en los huesos, y el camino se hizo escarpado, con rocas tan grandes y resbaladizas por la lluvia que tenía que cruzarlas a gatas para no caer. "Cuando empezó a granizar, sentí como si un montón de manos me estuvieran arañando a la vez en todas las partes del cuerpo, incluso en la cabeza".

Hipotermia

Marcos rememora la angustia de ese momento, que se le hizo eterno. Cree que aún siguió avanzando una hora o dos, hasta que su cuerpo “llegó a un momento en el que no lo soportó más; estaba vibrando a niveles extremos por el frío... estaba llegando a puntos de hipotermia”.

“Al estar en la montaña no tenía datos móviles, no tenía conexión”, explica, y por eso no podía contactar con su familia, que fue su primer pensamiento.

“Entré ya en un momento de pánico en el que ya no sabía qué hacer, así que empecé a reventar el botón de encender y apagar el iPhone, porque sabía que cuando pulsas varias veces acabas activando el sistema de SOS del móvil y te deja contactar con servicios de emergencia”, relata.

“Tuve la suerte de tener justo el primer iPhone que tenía disponible esta función, el iPhone 15 Pro”, y aunque estaba empapado él y el teléfono, que se había mojado incluso dentro de la mochila, pudo lograr que reconociera su huella tras varios intentos infructuosos.

Consiguió activar el servicio de SOS por satélite y el iPhone le fue guiando paso a paso. “Uno de ellos era apuntar al satélite e ir girando el móvil hasta que lograra conexión. Cuando por fin se estableció, se abrió un chat con emergencias, porque las llamadas no funcionaban. Me preguntaron qué me había pasado, dónde estaba, qué veía, cómo iba vestido y mi nombre. Todo esto mientras apenas podía manipular el teléfono y estaba en pleno ataque de pánico”.

"Rescuers are on their way"

"'Don't worry rescuers are on their way', ese mensaje me dio una paz mental que no había vivido nunca en mi vida". Aún pasó un buen rato hasta que llegaron a rescatarme un equipo de emergencias francés. "Comencé a escuchar cómo el helicóptero venía y ahí ya fue una felicidad inmensa; es exactamente como te lo imaginas en las películas". Tras cubrirle con mantas térmicas y comprobar sus constantes vitales, fue trasladado a un refugio en territorio francés donde ya pudo tomar algo caliente y llamar a sus padres.

En cuanto se recuperó un poco fue trasladado al Hospital de Puigcerdà, donde le diagnosticaron un cuadro de hipotermia leve.

Los riesgos de la montaña

“Nunca vayáis solos a la montaña nunca, aunque penséis que sabéis muchísimo de esto... siempre te puede pasar alguna situación de peligro a la que no sepas cómo reaccionar”, insiste Marcos en su vídeo, donde aprovecha para dar las gracias a Apple por la función de SOS satélite que le salvó la vida. “Aunque parezca que hay funciones del iPhone o del Apple Watch que nunca vamos a usar, pueden acabar salvándonos la vida”, repite. También está muy agradecido a los servicios de emergencia.

A raíz de esta experiencia, Küppers decidió crear un canal sobre Apple, tecnología y estilo de vida, y contactó con el CEO de Apple, Tim Cook, para darle las gracias personalmente. “Me contestó agradecido también por que hubiera compartido mi historia con él y se alegró de que estuviera sano y salvo”.