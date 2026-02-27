Muere el hombre que se gastó 150.000 euros para parecerse a Kim Kardashian

Jordan James Parke era un 'influencer' que se dio a conocer en ‘Chapuzas estéticas’ (con el nombre original de ‘Botched’), un 'reality show' que documenta cómo dos médicos plásticos arreglan cirugías estéticas muy mal hechas.

Según ha informado la cadena británica ITV News el 'influencer', de 34 años, fue hallado muerto el pasado día 18 tirado en la plaza Lincoln, en Londres.

Y dos personas -un hombre de 43 años y una mujer de 52- han sido arrestados por homicidio involuntario, tras haberle sometido a una operación estética. Sin embargo, la causa de la muerte aún está por esclarecer.

El 'Ken Kardashian' de las redes

La estrella británica, nativa de Dudley (Reino Unido), era conocido en las redes sociales como ‘Ken Kardashian’, aunque él mismo se denominaba ‘Rey de los labios’ (‘Lip King’ en inglés).

Este apodo nació a raíz de que, desde los 19 años, se hubiese gastado más de 130 mil libras (unos 150 mil euros) en 50 cirugías estéticas para parecerse a su ídolo, Kim Kardashian.

“La muerte se considera inexplicable y está previsto que se realice una autopsia”, añade la cadena, que cita fuentes de la policía.

Sharnelle Parke, hermana del difunto, ha publicado en su Instagram una foto de una comida familiar junto a él, con un texto en el que confiesa que “como familia, estamos aturdidos, conmocionados y desconsolados”.

Un negocio que sale caro

Parke había sido arrestado en el año 2024 después de que Alice Webb, una madre de cinco hijos, muriera a los 33 años después de realizarse un BBL (una inyección de grandes cantidades de relleno cosmético para agrandar los glúteos) en una clínica de Gloucester (ciudad en el oeste de Inglaterra) dirigida por él mismo, según informó el ‘Daily Mail’.

Jordan James Parke también fue arrestado bajo sospecha de homicidio involuntario, pero no se le imputaron cargos y debía pagar una fianza en marzo de este año.