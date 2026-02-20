Sarah Ferguson y las princesas Beatriz y Eugenia, ¿qué va a ser de ellas tras la detención de Andrés por el caso Epstein?

El arresto del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, detenido el día de su 66º cumpleaños por presunta mala conducta en un cargo público en el marco del caso Epstein, ha vuelto a sacudir los cimientos de la monarquía británica. Es la primera vez que el que fuera octavo en la línea de sucesión al trono es arrestado en relación con esta trama y la policía ha registrado dos de sus residencias, entre ellas Royal Lodge y Wood Farm. Según la prensa británica, se trata del primer miembro senior de la realeza moderna detenido por este tipo de acusación.

Mientras la investigación avanza, todas las miradas se centran ahora en Sarah Ferguson y en sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, que han optado por mantenerse en un discreto segundo plano. Las preguntas sobre el futuro de la exduquesa son cada vez más insistentes. Desde que estalló el escándalo ha mantenido un perfil bajo y no ha sido fotografiada en público desde el 25 de septiembre de 2025. Según publicó el 'Daily Mail', recientemente habría pasado tiempo con amigos en los Alpes franceses antes de trasladarse a los Emiratos Árabes Unidos.

Durante este periodo también ha coincidido con su hija menor, Eugenia, que se encontraba en Catar por motivos profesionales para asistir a la feria de arte de Doha como directora de la galería suiza Hauser & Wirth, tal y como informó 'Hello!'. Pese a no estar imputada ni arrestada, Ferguson estaría viviendo un destierro social similar al de su exmarido. Aunque llevaban tres décadas divorciados, ambos continuaban hasta hace poco residiendo juntos en Royal Lodge, la mansión de la que fueron desalojados por Carlos III.

Andrés, con sus hijas, las princesas Eugenia (izquierda) y Beatriz, en 2011. / Gero Breloer / AP

"Sarah Ferguson no tiene futuro alguno. Está avergonzada, sus negocios están cerrados y ninguna organización benéfica va a contar con ella. Seguro que saldrá a la luz muchas más cosas. No hemos llegado al final" Richard Fitzwilliams — Experto en monarquías

Numerosos correos

La situación de la exduquesa se ha visto agravada tras la publicación de numerosos correos electrónicos en los que Epstein la describía como su "amigo constante, generoso y supremo", evidenciando la estrecha relación que mantenían. Según esos mensajes, Ferguson le solicitó dinero en repetidas ocasiones para hacer frente a sus deudas y continuó en contacto con él incluso después de que el financiero cumpliera condena por delitos sexuales contra menores. Incluso llevó a sus dos hijas a almorzar con él cinco días después de su salida de prisión. En otros correos, ella se disculpaba por haberlo denunciado públicamente, alegando que lo hizo para proteger su carrera como autora de libros infantiles.

Según los documentos, la exduquesa de York mantuvo un intercambio de mensajes con Epstein en el que no solo hablaba de su relación personal con él, sino que también involucraba a sus hijas. Uno de los correos más comentados es de 2010, coincidiendo con un viaje previsto de Ferguson a Nueva York. En ese mensaje, la duquesa escribía que aún no tenía confirmada su disponibilidad porque estaba "esperando a que Eugenia regresara de un fin de semana de sexo". Aludía la ex de Andrés a un viaje que la princesa Eugenia realizó junto a su entonces novio y futuro marido, Jack Brooksbank.

En otros mensajes se alude a encuentros presenciales entre Epstein, Sarah Ferguson y sus hijas. En uno de ellos, la duquesa agradece al magnate un cumplido que, según sus palabras, habría realizado delante de Beatriz y Eugenia durante un almuerzo. "Nunca me ha conmovido tanto la amabilidad de un amigo como la de tu cumplido delante de mis hijas. Gracias, Jeffrey, por ser el hermano que siempre he deseado", escribió.

Negocios en liquidación

Además, se ha conocido que seis empresas vinculadas a Ferguson están en proceso de liquidación tras las últimas revelaciones documentales. El experto en realeza Richard Fitzwilliams ha explicado en el 'Daily Mail' que "Sarah Ferguson no tiene futuro alguno. Está avergonzada, sus negocios están cerrados y ninguna organización benéfica va a contar con ella. Seguro que saldrá a la luz muchas más cosas. No hemos llegado al final".

En paralelo, Beatriz y Eugenia han guardado silencio desde la detención de su padre. Según informaciones publicadas por la prensa británica, Eugenia no hablaría ni vería a Andrés desde las pasadas Navidades, marcando distancia en plena escalada del escándalo. En su caso, quien fundó el Colectivo Antiesclavitud para ayudar a combatir el tráfico sexual, el enfado se agrava ante la negativa de su padre a disculparse con las víctimas de Epstein.

¿Pérdida de patronazgos?

Ambas hermanas han sido objeto de debate sobre su futuro papel institucional. El propio Fitzwilliams aseguró a 'The Express' que podrían "desaparecer de la vida real" y perder sus patronazgos benéficos, recomendando que permanezcan en silencio.

En este contexto, diversos medios han señalado que el rey Carlos III estaría decidido a proteger y defender a sus sobrinas, diferenciando su situación de la de su hermano y evitando que el escándalo comprometa su papel dentro de la familia. El monarca ya reaccionó oficialmente al arresto de Andrés, subrayando que el proceso debe ser "completo, justo y adecuado" y que "la ley debe seguir su curso". Según la prensa británica, ni el rey ni el Palacio de Buckingham fueron informados previamente de la detención.