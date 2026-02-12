Mette-Marit pide más tiempo para dar explicaciones sobre Epstein: no está "emocionalmente preparada", según el palacio de Oslo

La monarquía noruega es una de las tres casas reales salpicadas por el caso Epstein. Una de las señaladas es Mette-Marit, la esposa del príncipe heredero, sale unas 1.000 veces en los documentos desclasificados del pederasta, con quien se relacionó entre 2011 y 2014, cuando ya había sido condenado por prostitución de una menor. El Palacio real de Oslo no deja de achicar agua para contener el escándalo. Lo último, el envío de cartas a las fundaciones y organizaciones de las que Mette-Marit es patrona.

De acuerdo con la cadena pública del país NRK, la princesa heredera Mette-Marit de Noruega ha enviado una carta a las organizaciones que patrocina, solicitando "más tiempo antes" de proporcionar "explicaciones" detalladas sobre sus conexiones con Jeffrey Epstein.

La misiva ha sido enviada a través del palacio real, que califica su propia comunicación sobre Jeffrey Epstein en 2019 de "sobria", si bien ha prometido también que dará información más detallada más adelante.

No está "emocionalmente preparada"

En la declaración, dice que no está "emocionalmente preparada" para hablar más sobre el asunto en este momento y pide comprensión mientras reúne fuerzas para responder con calma.

La carta reza así: "La princesa heredera se encuentra en una situación muy difícil, con varios desafíos a la vez [el juicio de su hijo y sus propios problemas de salud]. Espera que se comprenda que necesita tiempo para recomponerse".

Las organizaciones que tenían a Mette-Marit como mecenas están reevaluando sus lazos, y algunas ya han suspendido o interrumpido la cooperación tras las revelaciones.

Según el texto, la princesa pide tiempo para ordenar sus pensamientos antes de poder dar explicaciones. También enfatiza lo importante que es para la princesa heredera su papel como mecenas.

Rotas las relaciones

Algunas organizaciones, como el Consejo de Salud Mental y Sexo y Sociedad, han roto su colaboración. Otras, como el Festival Førde, están "monitoreando la situación" antes de tomar una decisión.

El comunicado de Mette-Marit llega después de que varias organizaciones escribieran una carta abierta al Palacio, exigiendo más información antes de considerar una mayor colaboración con la realeza.

A finales de año, Mette-Marit era patrona de 21 organizaciones.