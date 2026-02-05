Un reto viral le cuesta la vida: muere el 'influencer' Ángel Montoya tras lanzarse a un río de Colombia
El creador de contenido, de 30 años, cayó al agua desde el puente General Santander y fue arrastrado por la corriente en un reto viral retransmitido por redes
Un reto viral grabado para redes sociales ha terminado en tragedia. El ‘influencer’ colombiano Ángel Montoya, de 30 años, ha muerto tras lanzarse al río Cauca desde el puente General Santander mientras grababa un vídeo de desafío para internet.
Las imágenes del salto, que se han difundido de forma masiva en distintas plataformas, muestran cómo Montoya se deja caer al agua entre risas y comentarios a cámara antes de desaparecer arrastrado por la corriente. Tras el impacto, intenta nadar para acercarse a la orilla, pero la fuerza del caudal —uno de los más peligrosos de Colombia— le impide avanzar y acaba siendo arrastrado río abajo.
Cuatro días de búsqueda hasta localizar el cuerpo
Testigos que presenciaron el salto alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, lo que activó un operativo de búsqueda que se prolongó durante cuatro días en varios puntos del cauce.
En el dispositivo participaron bomberos, buzos y personal de rescate, que finalmente localizaron el cuerpo a varios kilómetros del lugar donde se produjo el salto.
La confirmación del fallecimiento ha causado un fuerte impacto entre sus seguidores y ha reabierto el debate sobre los retos extremos y la presión por generar contenidos cada vez más llamativos para lograr visualizaciones y notoriedad.
