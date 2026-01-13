¿Está Rosalía enamorada? Nuevas fotos junto a la modelo hispanofrancesa Loli Bahia, del brazo por París, alimentan el runrún

¿Está Rosalía de nuevo enamorada? Desde hace unas semanas los fans de la estrella catalana se hacen esta pregunta al ver en las redes fotos de la cantante de 'Lux' junto a una amiga con la que parece tener una relación muy especial. De paseo, echándose unas risas, compartiendo un taxi o incluso bañándose juntas en una playa de noche... Por ahora, ninguna de las dos ha confirmado ni desmentido nada.

Aunque Rosalía (33) comparte muchos detalles de su vida y de sus canciones en Instagram, donde roza los 28 millones de seguidores (Loli no llega al medio millón), no ha subido ningún contenido de su nueva acompañante, con la que se ha visto con bastante frecuencia en los últimos meses.

Encuentros en Madrid, París y Río

Aseguran que la modelo francesa, una de las 'tops' más cotizadas del momento, y 10 años más joven que la diva de Sant Esteve Sesrovires, viajó a Madrid para verse con su amiga y celebrar el lanzamiento de 'Lux'. Volvieron a coincidir luego en París, donde asistieron al concierto que Lady Gaga y al 'show' de la banda mexicana Latin Mafia.

A principios de diciembre, Rosalía estuvo disfrutando del verano en el hemisferio sur, concretamente en Brasil, en Río de Janeiro, como ella misma mostró al subir a Instagram varias fotos desde el balcón de la habitación de un hotel con vistas a la playa de Ipanema.

Por fotos que subieron sus fans, se la vio en la comunidad de Rocinha, mezclándose con la gente, haciendo de DJ, bailando y disfrutando del ambiente carioca. En el momento de irse, publicó un mensaje de cariño: "No me quería ir".

"Loli, la + guapa"

Aunque Rosalía no lo compartió en sus redes, viajó junto a la modelo. Lo publicó la prensa local y varias cuentas de seguidores. Una de ellas es un vídeo donde Rosalía y Loli se dan un baño nocturno en la playa de Ipanema para recibir el año. En otra visita a un restaurante carioca, la cantante de Berghain hizo un dibujo mientras esperaba su plato, y en la firma escribió la dedicatoria: "Loli, la + guapa".

Desde el pasado fin de semana, las dos amigas han regresado a París. Se han publicado nuevas imágenes saliendo juntas de un taxi, o este mismo martes, paseando relajadas y de compras por las calles de la capital del Sena.

Rosalía, vistiendo un abrigo blanco 'oversize', con pantalón deportivo gris y botas negras planas, y su compañera, con gorro, cazadora y jeans relajados, adornados con un llavero. En una de las fotos se ve que han comprado una sartén, y en otra, cómo la cantante se coge del brazo de la maniquí.

¿Quién es Loli Bahia?

Con tan solo 23 años y su 1,79 metros, es una de las modelos internacionales más costizadas en la actualidad (solo el año pasado, ha desfilado para Chanel, Celine y Saint Laurent).

Nació en Lyon, Francia, de padre español y madre de ascendencia argelina. Su nombre completo es Dolores Bahia [su segundo nombre en árabe significa "hermosa", "radiante", "brillante" o "encantadora"] Roubille.

Como Rosalía, es una apasionda de la música. Loli Bahia estudió en el Conservatorio de Lyon. Le encanta el jazz, y toca el trombón y la batería. Antes de dedicarse al modelaje, en 2020, y fue profesional del voleibol.

Tras ganar el concurso de moda Egeri Tours, la fichó la agencia Women, y su primer desfile fue para Louis Vuitton, en el que Nicolas Ghesquière presentó su colección otoño-invierno 2020-2021.