Muere a los 19 años la 'influencer' Isabel Veloso
La creadora de contenido brasileña ha pasado los últimos 24 días ingresada en el hospital
Cristina Sebastián
Isabel Veloso, una 'influencer' brasileña de tan solo 19 años, falleció el pasado fin de semana tras pasar los últimos 24 días ingresada por diferentes complicaciones con el cáncer que padecía.
Veloso era conocida en redes sociales por visibilizar su lucha contra esta enfermedad y compartir sus avances y retrocesos.
Diagnóstico a los 15 años
A la 'influencer' le diagnosticaron en 2021, cuando solo tenía 15 años, un tumor en la zona del cuello que resultó ser un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático.
En 2023, la brasileña compartió que había superado la enfermedad, pero un año después sufrió una recaída durante el embarazo de su primer hijo.
En agosto de 2025, Veloso anunció que comenzaría los cuidados paliativos, ya que su enfermedad había alcanzado el estado terminal y le quedaban pocos meses de vida.
Una despedida desgarradora
Tras el fallecimiento de la 'influencer', Lucas Veloso, su marido y padre de su hijo Arthur, compartió en Instagram una fotografía del día de su boda acompañada de una emotiva despedida.
“Hoy mi corazón habla en silencio, porque el dolor es demasiado grande para las palabras. Isabel se ha ido, y con ella va una parte de mí. Pero el amor... el amor no muere”, comienza diciendo el marido de la 'influencer'.
Lucas también ha recordado los años que vivió junto a su mujer: “Nada de lo que vivimos fue en vano. Nuestra historia era real, hermosa y verdadera. Construimos una familia, un amor que no depende del tiempo ni de la presencia física para existir. Ella vive en mí, ella vive en nuestro hijo, ella vive en cada persona que ha sido tocada por su fuerza”.
El legado de Isabel
Lucas Veloso también ha compartido en redes sociales una publicación junto a su hijo donde afirma que, aunque no será fácil vivir sin Isabel, promete salir adelante por su hijo Arthur.
“Sé que no será fácil seguir sin mi esposa a mi lado, pero el amor que nos unió me dará fuerzas para seguir adelante. Prometo ser refugio, cuidado y presencia en cada etapa de tu vida. Te enseñaré a amar, a respetar, a tener fe y a nunca rendirte, incluso cuando todo parece difícil. Voy a hacer que cada día sea una oportunidad para verte sonreír y mostrarte que siempre serás profundamente amado”, comparte el marido de la brasileña.
