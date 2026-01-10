Turquía
El actor turco Can Yaman, detenido en Estambul
En el marco de una investigación antidrogas que tiene como objetivo a rostros conocidos del ámbito artístico y social
EP
MADRID
El conocido actor turco Can Yaman ha ocupado los titulares de los medios de comunicación este sábado 10 de enero al haber sido detenido en Estambul en el marco de una investigación antidrogas que tiene como objetivo a rostros conocidos del ámbito artístico y social.
La operación ha sido dirigida por la Fiscalía General de Estambul y se han llevado a cabo registros de forma simultánea en varias discotecas y espacios frecuentados por personajes públicos.
Según han informado medios turcos, el actor ha pasado la noche bajo custodia policial y fue trasladado al Instituto de Medicina Forense para la realización de pruebas médicas. Junto a él, también ha sido detenida la actriz Selen Görgüzel.
- Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
- Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: 'La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas
- La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado
- Terreno Barrio Hotel, la apuesta de la familia Piñero por revitalizar 'su barrio' en Palma con su primer alojamiento urbano
- El Santuario de Santa Lucía de Mancor de la Vall se queda sin monjas
- Baleares detecta un brote de viruela del mono: registrada una nueva variante que nunca había circulado en las islas
- Mallorca, en alerta por la borrasca Goretti: suben las temperaturas pero el viento soplará con fuerza
- Un camarero de una cervecería de s’Arenal despedido revela un sistema de pagos en B