¿Quién es la 'royal' que más gastó en moda en 2025? De la austeridad de Letizia al derroche de una joven princesa sin reino

Desde 2017, el blog especializado en moda y realeza UFO No More -donde 'UFO' significa 'Unidentified Fashion Object' (Objeto de Moda No Identificado)- identifica y cataloga la ropa y accesorios de las reinas, princesas y otras miembros de la realeza europea. Se trata, no obstante, de una estimación, pues a veces es difícil saber de dónde proceden todas las prendas o quién su diseñador, o bien se trata de préstamos o colaboraciones de las marcas.

En total, estas 20 damas 'royals' estrenaron prendas de vestir y accesorios por un valor de más de 1.630.579,66 euros durante 2025. Este monto incluye un total de 1.464 piezas identificadas con coste o con coste estimado (no se incluyen, por ejemplo, piezas con un diseño personalizado, o cuyo precio se desconoce). Los autores del informe también avisan de que una prenda estrenada en un evento público en 2025 no necesariamente se adquirió en 2025.

Las editoras de UFO No More también han tenido en cuenta los actos públicos en los que las 'royals' se han dejado ver. Así, por ejemplo, la reina Letizia es una de las que más compromisos ha tenido y, sin embargo, su armario se sitúa entre más austeros de Europa. Por el contrario, en la parte alta de la tabla hay más de una sorpresa. A continuación, el 'ranking' de las 'royals' que más han gastado en moda en 2025:

1. Olimpia de Grecia A sus 29 años, la modelo y 'socialité' griega nacida en Nueva York es la 'royal' que encabeza este ránking. La primogénita y única hija de los príncipes herederos de Grecia, Pablo y Marie-Chantal de Grecia, y primera nieta de los derrocados reyes Constantino II y Ana María de Grecia, fue becaria en Dior tras estudiar diseño gráfico en Suiza. Con más de 300.000 fans en Instagram, es la editora colaboradora de la firma Moda Operandi. En 2025 estrenó 79 piezas por un total de 246.614,56€, gastando un promedio de 3.473,44 € por pieza.

2. Princesa Charlene de Mónaco La princesa Charlene de Mónaco ocupa el segundo puesto. Sus nuevas incorporaciones para el armario de 2025 costaron 244.483,94€ 156 piezas estrenadas. Su precio medio, 1.910,03€. La esposa de Alberto de Mónoco suele vestir de Giorgio Armani (su vestido de novia fue de él), Dior, Prada, Loro Piana, y también usa piezas de diseñadores más contemporáneos como Terence Bray.

3. Meghan Markle Medalla de bronce para la vecina de Montecito (California), a su vez, duquesa de Sussex y esposa del príncipe Enrique. En 2025, presentó 207 artículos, la cifra más alta entre todas los miembros de la realeza analizadas. De ellos, se identificaron 196, lo que eleva su gasto total a 168.094,50€. Su precio promedio por pieza fue de 857,63€, una cifra 'moderada' dado el volumen de su copioso armario.

4. Reina Máxima de los Países Bajos Conocido es el interés de la reina Máxima de los Países Bajos por la moda. Suele recurrir al holandés Jan Taminiau, para diseños a medida, al argentino Benito Fernández, autor de su vestuario para momentos clave, además de la firma belga Natan (Edouard Vermeulen) para momentos más formales. Valentino, la firma de su vestido de novia, también es otra de sus habituales. En 2025 lució 96 artículos, de los cuales 56 se incluyeron en su precio total de 102.214,46€. El promedio de cada pieza fue de 1.675,65€.

5. Zara Tindall La jinete británica, segunda y única hija de Ana, princesa real del Reino Unido, y de su primer marido, el capitán Mark Phillipsse, es la quinta de la tabla. En 2025, presentó 107 artículos, de los cuales 90 se incluyeron en su precio total de 90.640,91€. De promedio, cada pieza costó 974,63€.

6. Sofía, duquesa de Edimburgo La esposa del príncipe Eduardo, el hijo pequeño de la reina Isabel II y hermano del actual rey Carlos III, es la siguiente de la lista. Sofía de Edimburgo presentó en 2025 105 artículos, de los cuales 92 se incluyeron en su precio total de 83.354,05€. Su gasto promedio ascendió a 886,75€ por pieza.

7. Kate Middleton, princesa de Gales Sin duda, una de las 'royals' más elegantes e icono de estilo. Como su antecesora, Lady Di, la actual princesa de Gales acostumbra a incluir en su armario prendas de diseñadores de lujo. En su caso, de Alexander McQueen (su favorito, firmó de su vestido de novia), Jenny Packham, Catherine Walker o Emilia Wickstead, entre otros. En 2025, presentó 75 artículos, de los cuales 63 se incluyeron en su precio total de 82.238,34€. Precio medio: 1.246,04€.

8. María Chantal de Grecia La madre de Olimpia de Grecia ocupa el puesto 8º de esta lista. La princesa heredera María Chantal de Grecia lució 38 artículos en 2025, de los cuales 29 se incluyeron en su precio total de 80.187,38€. El precio medio por pieza fue de 2.672,91€.

9 Reina Mary de Dinamarca Una de las mujeres más elegantes de las casas reales europeas, la reina Mary de Dinamarca, se sitúa en el puesto 9º del 'ranking' UFO No More. Presentó 106 artículos en 2025, de los cuales 90 se incluyeron en su precio total de 76.406,15€. Su precio medio por pieza fue de 839,63€.

10. Princesa Beatriz de York La primogénita de los denostados príncipe Andrés y Sarah Ferguson se sitúa en la mitad de la tabla. Este pasado año, presentó 55 artículos, y todos ellos se incluyeron en su precio total de 54.598,13€. El tíket medio: 992,69€ .

11. Estefanía de Luxemburgo La condesa de Lannoy por nacimiento y gran duquesa de Luxemburgo, por su matrimonio con Guillermo V, es otra de las 'royals' más elegantes del continente. Presentó 110 artículos en 2025, de los cuales 85 se incluyeron en su precio total de 52.621,48€. Con estos 85 artículos, su precio medio por pieza fue de 604,84€.

14. Princesa heredera Victoria de Suecia La princesa heredera Victoria de Suecia, que en la última ceremonia del Nobel de la Paz causó sensación con un vestido que la reina Silvia lució en la entrega de 1994, lució 111 artículos en 2025, de los cuales 87 se incluyeron en su precio total de 49.527,60€. Con estos 87 artículos, su precio medio por pieza fue de 562,81€.

13. Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo La gran duquesa María Teresa de Luxemburgo lució 56 prendas en 2025, de las cuales 32 se incluyeron en su precio total de 48.980,28€. Su precio medio por pieza fue de 1.440,60€.

14. Princesa Magdalena de Suecia La princesa de Suecia y duquesa de Hälsingland y Gästrikland, que ocupa el noveno lugar en la línea de sucesión al trono, lució 83 artículos en 2025, de los cuales 70 se incluyeron en su precio total de 48.315,54€. El precio medio fue de 690,22€.

15. Princesa heredera Mette-Marit de Noruega La esposa del príncipe heredero Haakon Magnus, hijo de los reyes Harald V y Sonia, estrenó en 2025 56 artículos, de los cuales 49 se incluyeron en su precio total de 46.500,06€. En su caso, el precio medio por pieza fue de 930,00€.

16. Reina Letizia La reina Letizia estrenó 145 piezas en 2025, de las cuales se pudieron identificar 113, con un gasto total registrado de 44.064,85€. Con estos 113 artículos, su precio medio por pieza fue de 386,53€, el más bajo del 'ranking', lo que explica su posición a pesar del elevado número de estrenos.

17. Eugenia de York Presentó 35 artículos en 2025, de los cuales 34 se incluyeron en su precio total de 43.554,50€. Con estos 34 artículos, su precio medio por pieza fue de 1.244,41€.

18 Matilde de Bélgica La reina Matilde de Bélgica presentó 107 artículos en 2025, de los cuales 63 se incluyeron en su precio total de 42.908,60€. Con estos 63 artículos, su precio medio por pieza fue de 681,09€.

19. Princesa Sofía de Suecia La princesa Sofía de Suecia estrenó en 2025 24 artículos, de los cuales 22 se incluyeron en su precio total de 21.038,18€. Con estos 22 artículos, su precio medio por pieza fue de 956,28€.