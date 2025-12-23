Ana Obregón (70 años) revela su rutina de entrenamiento para lucir un físico único: "Tengo el cuerpo de cuando tenía 20 años"

El nombre de Ana Obregón ha regresado a los primeros puestos en tendencias estos días debido a la relación de amistad que tuvo con Jeffrey Epstein.

Se trata del magnate y depredador sexual sobre el que poco a poco van conociéndose más secretos, aunque sin ningún vínculo en lo económico o sentimental con la presentadora española, según ha revelado ella misma.

Ana Obregón y su rutina de entrenamiento

Ahora, con 70 años a sus espaldas, mucha gente se pregunta qué tipo de ejercicios sigue para mantener una línea única entre las personas de su edad. Sin embargo, ella siempre se ha desmarcado de rutinas estrictas y ha comentado que "casi no tiene tiempo de ir al gimnasio".

"Llevo un lustro sin pisar un gimnasio, sin hacer un abdominal ni nada. Pero el cuerpo se me ha puesto como cuando tenía 20 años", apuntaba en una entrevista en '¡HOLA!'.

Esto no es nuevo y siempre ha defendido que no cree en el ejercicio extremo porque asegura que el cuerpo debe cuidarse, no castigarse. En este sentido, ha comentado que una de sus actividades favoritas es simplemente caminar cada día a un ritmo constante, acompañado de una alimentación variada en la que come de todo.

Más allá de lo aeróbico, en ocasiones ha explicado que cuando entrena la tonificación, suele hacer ejercicios sencillos para brazos y piernas, y que no realiza grandes cargas de peso, sino lo necesario para activar el cuerpo y mantener el tono muscular.

En este sentido, lo más importante son los estiramientos para mantener la flexibilidad y evitar la rigidez y los dolores que suelen llegar a medida que uno va cumpliendo años. Además de esto, otra disciplina en la que se inspira Obregón es la danza y el ballet, donde prioriza los movimientos lentos y controlados.

Otro de los 'secretos' podría ser que se haya convertido en abuela en los últimos años, una condición que le obliga a estar en forma para seguir el ritmo de su nieta: "Ahora, que va andando, sale disparada y yo voy detrás como una loca. Se me han tonificado los brazos de cogerla y estoy en forma corriendo para alcanzarla", explicaba.