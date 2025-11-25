Rossy de Palma habla sobre cómo vivirá las primeras Navidades sin su madre
A principios de este año, Rossy de Palma se enfrentaba a uno de los momentos más duros de su vida por el fallecimiento de su madre: "Tu amor ha sido y será siempre más grande que un Himalaya", decía la actriz cuando se despedía de ella por redes sociales.
Este año vivirá las primeras Navidades sin ella y ha desvelado ante las cámaras de Europa Press cómo se enfrenta a esta época del año tan señalada. "Todavía me resisto un poco a la Navidad", comenzaba explicando al preguntarle por ello.
"Ya cuando llega no tiene más remedio que abrazarla, pero de entrada no me quiero todavía precipitar en ella, aunque ya empiezan las lucecitas y todo esto, pero bueno, hay mucha gente que las disfruta", aseguraba la actriz.
Rossy desvelaba que "va a ser la primera Navidad sin mi madre", por lo que será "un poco rara", pero demostrando la fortaleza que sacará para celebrarlas con los suyos confesaba que "hay que ir para adelante".
- La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
- Los caravanistas de Son Hugo crean una asociación de vecinos: 'La dirección de la piscina quiere que nos vayamos de aquí
- Pisoteadas extensiones de plantas de la plaza España durante el multitudinario encendido de luces de Navidad
- El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
- Pedro y Katty traspasan el bar La Última Parada: «Inventamos el bocadillo trifásico en Mallorca, nos ofrecemos a enseñar todo lo que sabemos»
- Denuncia la exhumación ilegal en una tumba en el cementerio de Génova
- El propietario de una villa turística ilegal de la red de Paco Garrido: “Yo no sé lo que hace ese señor, mi casa tiene licencia”
- Vecinos de Llucmajor y Campos reclaman eliminar los tramos del proyecto del tren que afectan a sus parcelas