Ni Rafa Nadal ni Marga Prohens: así fantasean los mallorquines con los famosos

¿Quién es tu crush? Desde los inicios del cine, la televisión y la música, los famosos han generado admiración, e incluso deseo, entre generaciones enteras, que han encontrado en ellas un modelo de belleza, talento o carisma.

Recientemente se ha publicado el 'Estudio sobre lxs famosxs más deseadxs de España (2025)', elaborado por el sex shop online Diversual a partir de 5.197 encuestas realizadas el pasado mes de octubre en todo el país.

Aunque el informe publica rankings de ámbito estatal, también figuran clasificaciones por comunidades autónomas, entre ellas Baleares.

Repasamos los más deseados por los baleares en cada ámbito: política, deporte, mundo artístico, televisión y periodismo, BDSM y ranking general.

Políticos más deseados

En el terreno político masculino, el estudio sitúa a Gabriel Rufián como el político más deseado de España, con un 27,6% de los votos, por delante de Pedro Sánchez (24,4%) y Albert Rivera (23,7%), que sigue presente en las fantasías a pesar de su retirada de la primera línea.

El mapa del estudio señala que Rufián es el más mencionado en buena parte de las provincias españolas, con especial peso en Madrid, Cataluña y Castilla y León, mientras que Sánchez concentra apoyos en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Baleares queda integrada en ese arco de preferencias estatales, sin un político propio que altere el podio nacional.

Políticas más deseadas

Entre las mujeres, la reina indiscutible es Isabel Díaz Ayuso, que se impone con un 35,1% de los votos como la política más deseada de España, seguida por Inés Arrimadas (24%) e Irene Montero (17,9%).

El mapa del estudio dibuja a Ayuso como la figura predominante en prácticamente todo el territorio nacional, mientras Arrimadas se concentra en áreas de Cataluña y del norte peninsular. El tirón de Ayuso también se refleja entre los encuestados de Baleares: es la política más deseada por los isleños.

Isabel Diaz Ayuso / .

Deportistas masculinos

En el deporte masculino, el más deseado es Marc Márquez, con un 30% de las respuestas, seguido por Carlos Alcaraz (22%) y Sergio Ramos (15,2%).

Márquez aparece como el deportista con más notoriedad repartida por todo el país, con especial fuerza en Andalucía occidental, Extremadura, Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña, mientras Alcaraz capitaliza apoyos en parte del interior y el sur de la costa mediterránea. En Baleares se produce un empate entre Marc Márquez y Carlos Alcaraz.

Marc Márquez / GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

Deportistas femeninas

En el lado femenino, la líder es la futbolista Alexia Putellas, que alcanza un 25,1% de los votos, seguida por la tenista Paula Badosa (22,6%) y la atleta Ana Peleteiro (15,7%).

Putellas concentra la mayor atención en la Comunidad Valenciana, Cataluña, buena parte de Andalucía, el País Vasco y varias provincias del norte, mientras Badosa destaca en Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid. De nuevo, el estudio encuadra a Baleares dentro de un patrón muy alineado con ese eje mediterráneo: Alexia Putellas y Paula Badosa, son las preferidas.

Alexia Putellas celebra tras anotar un gol, durante el partido de la tercera jornada de fase de liga de Liga de Campeones, este miércoles en el Estadi Johan Cruyff. / .

Artistas masculinos

En el mundo artístico masculino, el actor Miguel Ángel Silvestre se corona como el más deseado, con un 27,7% de los votos, seguido por Mario Casas (21,5%) y Maxi Iglesias (18,2%).

Silvestre domina especialmente en el centro peninsular —con Madrid como epicentro— y gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, mientras Casas destaca hacia el perímetro de la península, con fuerza en Cataluña, Navarra, Aragón y el oeste andaluz. Baleares el patrón general con Mario Casas y Maxi Iglesias como preferidos.

Mario Casas / Chaima Laghrissi

Artistas femeninas

Aquí es donde Baleares tiene un papel más claro: la actriz Ana de Armas lidera el ranking femenino artístico con un 19,7% de los votos, por delante de Edurne (16,7%) y Úrsula Corberó (15,9%).

El propio informe subraya que, aunque la presencia geográfica de Ana de Armas es “más limitada”, registra un volumen de votos muy elevado precisamente en Baleares, además de Canarias, Madrid, Barcelona y Ciudad Real. Es decir: en el terreno artístico, la gran fantasía en las islas es, claramente, Ana de Armas. Edurne, por su parte, reparte apoyos en provincias como Cáceres, Salamanca, Teruel, Almería y Cantabria.

Ana de Armas. / EFE

Presentadores y periodistas hombres

Entre micrófonos y platós, el estudio sitúa a David Broncano como el periodista/presentador más deseado de España, con un 30,4% de las respuestas. Tras él aparecen Roberto Leal (25,9%) y Jesús Vázquez (18,4%).

Según los mapas de distribución, Broncano concentra seguidores especialmente en Madrid, Barcelona, la costa mediterránea, gran parte de Castilla y León y Asturias; Leal gana peso en Andalucía, incluida su provincia natal, Jaén. El número uno para los baleares en este ámbito es Jesús Vázquez.

Jesús Vázquez / Mediaset

Presentadoras y periodistas mujeres

En la categoría femenina, la más deseada es Cristina Pedroche, con un 25,6% de los votos, seguida muy de cerca por Nuria Roca (23,5%) y Sandra Barneda (12,4%).

Pedroche concentra apoyos en Castilla y León, Extremadura, Cataluña y la Comunidad Valenciana, mientras que Núria Roca destaca en el este de Andalucía, Castilla-La Mancha y el País Vasco y en Baleares.

Nuria Roca. / Yotele

Sesiones BDSM: Ayuso, Silvestre y Pedroche, el trío más repetido

El estudio dedica un bloque específico a una pregunta muy concreta: con qué famoso español se imaginarían una sesión de BDSM. En esa categoría, el podio vuelve a mezclar política, ficción y televisión.

La más mencionada es Isabel Díaz Ayuso, con un 8,3% de los votos, seguida por Miguel Ángel Silvestre (6,1%) y Cristina Pedroche (5,8%).

Para el equipo de sexología de Diversual, este trío demuestra cómo el poder político, la imagen de galán de ficción y el carisma televisivo se combinan en la construcción del deseo. Y, como en el resto de categorías, Baleares queda integrada en una muestra nacional en la que estos tres nombres se repiten con fuerza en todo el país.

Hombres más deseados

En el ranking general masculino, el hombre más deseado de España en 2025 es Miguel Ángel Silvestre, con un 7,34% de los votos. Muy cerca se sitúa David Broncano (7,3%), y completa el podio el piloto de MotoGP Marc Márquez, con un 7,28%. Una diferencia mínima que, según el informe, ilustra la enorme diversidad de fantasías entre los encuestados.

Mujeres más deseadas

En el lado femenino, el estudio concluye que “la política se lleva la palma”: Isabel Díaz Ayuso se convierte en la mujer más deseada de España, con un 8,39% de los votos. Tras ella, Cristina Pedroche alcanza un 6,57%, y la futbolista Alexia Putellas cierra el top 3 con un 6,23%.