Rauw Alejandro responde a Rosalía: 'Esa película pasó hace rato'
"No confundan los protagonistas", escribe el cantante solo 2 horas después del lanzamiento del disco
Cristina Sebastián
El pasado día 7, Rosalía lanzó ‘Lux’, su cuarto disco de estudio. El álbum cuenta con 18 canciones donde la artista catalana canta hasta en 14 idiomas diferentes.
‘La perla’
‘La perla’ fue una de las canciones más comentadas, por los versos que Rosalía dedica a alguno de sus exnovios, según interpretan sus fans.
"La decepción local, rompecorazones nacional", "Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial" o “Te harán un monumento a la deshonestidad” son algunos de los versos que han despertado las especulaciones.
Muchos fans están seguros de que está dedicada a alguno de los exs de Rosalía: Emilio Sakraya, Jeremy Allen White, Rauw Alejandro… ¿Quién será ‘la decepción local’ de Rosalía?
Respuesta de Rauw Alejandro
En las redes sociales, se especula con total unanimidad que el destinatario de los versos de Rosalía es Rauw Alejandro, por las circunstancias en las que la pareja se separó, en julio de 2023.
Además, el título de 'La perla', como han asociado algunos usuarios de las redes, podría hacer referencia a uno de los versos de la canción 'Promesa', un tema que Rauw Alejandro tiene junto a Rosalía.
"Una promesa nunca es pa' mirar atrás. Si preguntaras, yo te la volvería a jurar. Como una perla, que volvió al fondo del mar. Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar", cantaba la pareja en 2023.
Tan solo dos horas después del lanzamiento de ‘Lux’, Rauw Alejandro publicó un tweet en X para tratar de aclarar cualquier confusión. “No confundan los protagonistas, esa película pasó hace rato”, escribió el cantante.
Muchos usuarios de X se han tomado con humor la reacción del cantante, y le han respondido con versos de la misma canción, donde Rosalía ya preveía la reacción de Rauw. "Dirá que no fue él, que fue su 'doppelgangerrrrrrr'", comentaba una usuaria.
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Baleares no confina las aves de corral por la gripe aviar y prohíbe los mercados y certámenes ganaderos desde este lunes
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- El alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre el nuevo Paseo Marítimo: 'Existían otras alternativas en los accesos y los aparcamientos
- Revive la Festa de la Llum 2025 desde la Catedral de Mallorca: el espectacular fenómeno solar ya ha iluminado La Seu
- Profesores del IES Josep Maria Llompart piden la dimisión del director por ocultar nueve meses el grave informe de riesgos psicosociales
- Los mensajes del inspector de policía Faustino Nogales a los narcos: «Les han dicho que vendes, ve con ojo»
- El restaurante Can Frasquet deberá retirar de la fachada elementos como el césped artificial y restituir el rótulo original