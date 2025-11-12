Cristiano Ronaldo, sobre si cree que es más guapo que David Beckham: "Estás caminando por Copacabana, ¿quién llama más la atención? Yo, al 100%"

Cristiano Ronaldo ha dejado muchos titulares en la entrevista con Piers Morgan. El futbolista portugués, que actualmente milita en el Al Nassr de la liga árabe, sigue en plena forma a sus 40 años, como si fuera un jugador joven cualquiera. Cristiano mantiene su físico como nadie, y en más de una ocasión ya ha compartido su exigente rutina de entrenamiento diario, para mantenerse en la línea de la exigencia deportiva.

El portugués compartió algunos de los secretos que le permiten mantenerse joven tanto física como mentalmente. Uno de los aspectos que más destacó fue la importancia del descanso. Según explicó, duerme una media de 7 horas y 15 minutos cada noche, una cifra ligeramente superior a las mínimas recomendadas por los expertos para un adulto. "Dormir es la herramienta más importante que tengo, es el único momento del día que puedes recuperarte y poner en su sitio todo. Para mí, una buena noche de sueño es lo más importante que podemos tener en la vida en cuanto a salud", dijo en una entrevista.

Por otro lado, también ha sabido encontrar en las técnicas de recuperación un aliado fundamental para mantener su rendimiento diario. Métodos como la terapia de compresión o la crioterapia forman parte habitual de su rutina, ya que ayudan a aliviar el estrés muscular acumulado tras los entrenamientos y los partidos exigentes.

¿Más guapo que Beckham?

La guinda del pastel de la entrevista, por lo que hace a lo más destacado, ha sido su amor propio, que no tiene límites. Ha comentado que es multimillonario, que se considera mejor que Leo Messi, que es más famoso que Donald Trump y que es más guapo que David Beckham. Como si nada.

Pese a que es uno de los mejores jugadores que ha visto el fútbol, el portugués aseguró tener el “pack completo”, sugiriendo que su atractivo no se limita solo a su cara, sino también a su físico y su presencia general. La comparación surgió después de que Morgan elogiara a Ronaldo como jugador superior a Beckham, y le preguntara directamente si también se consideraba más atractivo.

Ronaldo respondió con su característico sentido del humor y confianza, señalando que, para él, la belleza no se mide solo por el rostro, sino por la totalidad de la apariencia y la actitud. En tono jocoso, aseguró que, si ambos caminaran por la playa de Copacabana, él recibiría más atención que su colega inglés. "Estás caminando por el Copacabana durante, digamos, diez minutos. ¿Quién llama más la atención?', preguntó Morgan. "Yo, al 100%", respondió Ronaldo, provocando la risa de Morgan. "Lo sabía, solo intentaba sonsacártelo", añadió Morgan.

Amigos por su pasado en el Real Madrid

El delantero portugués fue más allá al bromear sobre sus cualidades físicas, afirmando que su cuerpo es “perfecto”, mientras que el de Beckham es “normal”. Estas declaraciones provocaron risas tanto de Morgan como del propio Ronaldo, que se mostró relajado y confiado durante la entrevista.