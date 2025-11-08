Muere la madre de Rick Harrison, de 'La casa de empeños', un año y medio después de que falleciera su hijo por sobredosis de fentanilo

La madre de Rick Harrison, conocido por el programa de televisión estadounidense 'La casa de empeños', ha fallecido a los 85 años de edad, un año y medio después de que el televisivo perdiera a su hijo Adam por una sobredosis de fentanilo.

La representante de Rick, Laura Herlovich, ha confirmado la noticia al portal estadounidense 'TMZ'. El mismo medio ha confirmado que la madre de Harrison murió en un hospital de Las Vegas y ha pedido respeto e intimidad a la prensa para pasar el duelo.

Esta pérdida llega después de que, en enero de 2024, el hijo de Harrison, Adam, falleciera a los 39 años por una sobredosis de fentanilo y metanfetamina. “La crisis de fentanilo en este país debe de ser tomada más en serio", declaró el empresario en aquel momento. "Parece que la sustancia pasa impune por las fronteras y no se hace nada al respecto. Debemos hacerlo mejor”, añadió.

El dueño de 'La casa de empeños' anunció recientemente su que se casaría con su actual pareja, Angie Polushkin, después de pedirle matrimonio con un anillo de 6,5 quilates diseñado en su propia tienda, Gold & Silver Pawn Shop. “Es una joya tan impresionante como lo es Angie”, expresó.

El 'reality' 'La casa de empeños' muestra el día a día de la tienda Gold & Silver Pawn Shop, una empresa familiar que abre las 24 horas del día. El dueño del negocio es Rick Harrison, que abrió la tienda con su padre Richard Benjamin Harrison, que murió en 2018, y Corey Harrison, su hijo, que trabaja allí desde la infancia y está siendo preparado para hacerse cargo del negocio.