Hallan muerta a los 30 años la política e influencer Fernanda Maroca

La política e influencer brasileña Fernanda Oliveira Da Silva ha sido hallada muerta en su domicilio, a los 30 años de edad, en estado de descomposición.

Más conocida como Fernanda Maroca, por su nombre en Instagram, fue encontrada por su propia familia tras muchas horas sin saber de ella. Los servicios de emergencia afirmaron que el estado del cuerpo mostraba que llevaba varios días muerta.

"Sin vida y con evidentes signos de descomposición", indicó la policía brasileña. Aunque todavía no hay una versión oficial, algunos medios brasileños detallan que murió por "ahorcamiento". De momento, las autoridades siguen investigando las circunstancias de su fallecimiento.

Oliveira fue concejal en su ciudad natal, Lago Verde, y era una personalidad muy reconocida en el país. Más allá de su profesión, tenía 54.000 seguidores en Instagram, donde compartía su vida profesional, pero también daba 'tips' de 'fitness' y salud.

"Fernanda fue una figura destacada y respetada en la comunidad y dedicó su vida al servicio público con amor y mucho compromiso", ha publicado el ayuntamiento, quien ha decretado tres días de luto oficial.