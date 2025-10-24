El hijo de Dani Güiza explota contra su padre y le lanza una advertencia: "He estado durmiendo en una furgoneta"

Crisis familiar en el clan Güiza. Todo se debe a su entrevista concedida a Josep Pedrerol en 'El Cafelito', ya que comentó el papel que tuvo la prensa del corazón en su vida privada, lo que afectó directamente a su carrera deportiva. Ahora, el jugador del Rayo Sanluqueño admite que se arrepiente de cómo gestionó la situación con Nuria Bermúdez.

Antes de estar con Bermúdez, el andaluz estuvo con Rocío Aranda, su primera esposa, con quien tuvo un hijo, Cristian. El hijo mayor decidió acudir al programa 'Fiesta', presentado por Emma García, para revelar cómo es realmente su relación con su padre, ya que no es como parece.

Primero de todo, el hijo del exfutbolista del Real Mallorca declaró que "a día de hoy no tenemos un contacto tan cercano como teníamos antes". Además, desveló cuando fue la última vez que se vieron: "Fue en la Feria de Sanlúcar de Barrameda, fui a hacerle una visita porque tengo una hermana pequeña y tenía muchas ganas de verlos".

Sin embargo, desde hace un tiempo, Cristian lo percibe distante. Aunque reconoció que esto podría deberse a sus apariciones en los medios de comunicación, pero aseguró a 'Fiesta' que el distanciamiento ya viene de tiempo atrás.

"Al cumplir los 18 años me fui a estudiar una carrera a Madrid y ahí ya noté más distante a él y a su familia. Me quedaba en un piso de Sanlúcar cuando volvía en vacaciones de Navidad o verano", comentó.

El formato de Telecinco también quiso conocer la versión de Güiza, quien no tuvo pelos en la lengua para contar la verdad: "Claro que se echa de menos a un hijo, pero que trabaje más".

Unas declaraciones que no gustaron para nada a su hijo: "Desde que me vine a Madrid, siempre le dije que iba a trabajar. He estado trabajando fatal este verano en un chiringuito de El Palmar y durmiendo en una furgoneta sin aire. Yo ahora vivo con mi madre y tengo que ayudarla".

La madre de Cristian, Rocío Aranda, no se quiso quedar callada tras las declaraciones del futbolista del Rayo Sanluqueño: "La realidad la sabemos muy poquitas personas. Mi hijo sabe muy bien lo que es vivir en un mundo y en otro. Mientras la vida me dé salud, a mi hijo no le va a faltar un plato de comida, es un trabajador como nadie".