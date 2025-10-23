El enfado de Rosalía: "Quiero saber quién lo ha hecho"

Lo que debía ser una celebración milimétricamente orquestada se convirtió en una montaña rusa de emociones retransmitida en directo para millones de fans. El lanzamiento del nuevo y esperado álbum de Rosalía, titulado LUX, ha tenido un accidentado pistoletazo de salida, marcado por una filtración que desató el caos y mostró el lado más humano y vulnerable de la superestrella catalana. Durante semanas, la artista había tejido una compleja red de pistas y guiños como parte de una estrategia de marketing global, generando una expectación máxima. Sin embargo, en el momento crucial, la cadena de comunicación se rompió, provocando una reacción de frustración que ya es historia de las redes sociales.

Todo se torció apenas dos horas antes de que la cantante iniciara un directo en TikTok, donde iba a realizar el anuncio oficial. Un gigantesco panel publicitario en el corazón de Times Square, en Nueva York, se adelantó a sus planes, revelando no solo el nombre del disco, sino también su fecha de lanzamiento: el próximo 7 de noviembre. La noticia corrió como la pólvora, y lo que debía ser una sorpresa se convirtió en un secreto a voces que la propia protagonista descubriría de la peor manera posible: frente a su audiencia.

“Abro mi móvil y veo que el reveal ya se ha hecho”

El directo en TikTok comenzó en un ambiente de aparente calma, casi íntimo. Rosalía aparecía relajada, mientras su equipo la maquillaba y perfeccionaba el halo dorado que adornaba su peinado. Bromeaba con sus seguidores preguntando sobre tortillas con o sin cebolla, cuidando de no desvelar nada antes de tiempo. Pero esa tranquilidad se hizo añicos en un instante. Al mirar su teléfono móvil, su rostro se transformó. La sonrisa dio paso a un gesto de incredulidad y nerviosismo. La filtración era real y ya estaba en todos los portales de noticias.

Con la voz entrecortada por la tensión, se dirigió a su equipo: “Abro mi móvil y veo que el reveal que íbamos a hacer hoy ya se ha hecho”. El desconcierto en la sala era palpable. Fue entonces cuando pronunció la frase que resume la impotencia del momento: “Quiero saber quién lo ha hecho”. Mientras sus colaboradores intentaban calmarla con frases como “No lo miremos” o “Da igual”, la artista, visiblemente afectada, encendió un cigarrillo para intentar gestionar el estrés. "No entiendo por qué abro el móvil y lo primero que veo son portales que ya lo han puesto", repetía, dejando claro que el error había roto por completo la magia del anuncio que con tanto esmero habían preparado.

De la frustración a la celebración en las calles de Madrid

A pesar del golpe inicial, la profesionalidad y el carisma de Rosalía se impusieron al desconcierto. Tras unos minutos de caos, el equipo logró reconducir la situación. La música volvió a sonar y el tono festivo regresó, demostrando una increíble capacidad para sobreponerse a la adversidad. Fue entonces cuando se desveló la siguiente fase de la promoción: una acción especial en la emblemática Plaza de Callao de Madrid.

Ya más tranquila y jugando con un megáfono, la cantante anunció: “Hoy se viene, hoy se viene. Quedáis avisados”. El plan seguía en marcha. Poco después, las cámaras la seguían hasta un llamativo vehículo con el volante a la derecha, al estilo británico, que ella misma se dispuso a conducir por las calles de la capital. Confesando que llevaba "mucho tiempo" sin manejar un coche de marchas, inició un recorrido único, con música clásica de fondo, que miles de fans siguieron a través de sus redes sociales. Este trayecto improvisado la acercó aún más a su público, mostrando a una Rosalía hablando con viandantes y transformando un momento de crisis en una celebración espontánea y cercana.

LUX: un álbum que nace marcado por la espontaneidad

Este accidentado lanzamiento se ha convertido, paradójicamente, en la mejor campaña de marketing posible. La filtración y la reacción genuina de Rosalía han humanizado a la artista, mostrando que detrás de la figura global hay una persona que sufre, se enfada y lucha por su proyecto. El incidente pone de manifiesto los riesgos de las estrategias de marketing a gran escala en la era de la inmediatez, donde un error de coordinación entre Nueva York y Madrid puede dinamitar el secretismo.

Lo que queda claro es que el caos inicial no ha hecho más que amplificar el interés por LUX. Este episodio pasará a formar parte de la leyenda del disco, un álbum que nació en medio de la tormenta pero que, gracias a la resiliencia de su creadora, terminó con una fiesta sobre ruedas en el corazón de Madrid. La expectación, ahora, es mayor que nunca.