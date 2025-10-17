Muere la influencer Baby Demoni a los 24 años: "Huellas de asfixia..."

El mundo de las redes sociales en Colombia se ha visto sacudido por la trágica y prematura muerte de María Alejandra Esquin, conocida por su legión de seguidores como ‘Baby Demoni’. A sus 24 años, esta carismática creadora de contenido, que superaba el millón de seguidores entre plataformas como Instagram y TikTok, fue encontrada sin vida en circunstancias que han abierto una profunda brecha entre sus seres queridos, generando un torbellino de especulaciones y versiones contradictorias.

La noticia, confirmada por su amiga cercana, la también influencer y empresaria Yina Calderón, no solo ha dejado un vacío en su comunidad, sino que ha destapado una trama de sospechas que apunta directamente a su pareja sentimental y que mantiene en vilo a la opinión pública mientras las autoridades avanzan en la investigación.

Lo que comenzó como una noticia luctuosa se ha transformado rápidamente en un caso complejo, donde las declaraciones de sus allegados chocan frontalmente, pintando dos escenarios radicalmente opuestos: un posible homicidio encubierto o un trágico acto de suicidio. La incertidumbre que rodea su fallecimiento ha puesto de manifiesto la delgada línea entre la vida pública y los dramas privados, dejando a sus seguidores conmocionados y exigiendo respuestas claras sobre qué le ocurrió realmente a María Alejandra en sus últimas horas.

La sombra de la duda: “huellas de asfixia” y la acusación de homicidio

La primera y más explosiva versión de los hechos provino de una de las personas más cercanas a ‘Baby Demoni’, la reconocida DJ Yina Calderón. Rota por el dolor, Calderón utilizó sus redes sociales para anunciar la terrible noticia, pero sus palabras fueron más allá del lamento, sembrando la semilla de la duda y apuntando a un posible homicidio. Según su relato, todo habría comenzado con una fuerte discusión entre la influencer y su novio en el domicilio que compartían. Poco después, fue el propio novio quien llamó para informar que María Alejandra "se había colgado".

Sin embargo, para Yina, esta explicación no encajaba. La pieza clave de su acusación reside en un detalle escalofriante que, según ella, fue detectado en el hospital: "encuentran huellas de asfixia", declaró visiblemente afectada. Este dato es fundamental, ya que las marcas de una asfixia por estrangulamiento son forensemente distintas a las de un ahorcamiento, lo que alimentaría la teoría de una agresión física previa. Con la voz entrecortada, Calderón lanzó una súplica pública: "Ojalá este caso no se quede impune", convirtiendo su dolor en un clamor por justicia y dirigiendo la atención de miles de personas hacia el novio como principal sospechoso de un crimen.

Un mensaje preocupante y la hipótesis del suicidio

En un giro inesperado, la narrativa de un posible asesinato fue directamente contradicha por otra persona del círculo íntimo de la fallecida: Juliana Calderón, hermana de Yina. Su testimonio ofrece una perspectiva completamente diferente, inclinándose hacia la hipótesis de un posible suicidio o un grave episodio de autolesiones, y pone el foco en la salud mental de la influencer. Juliana relató en un vídeo que estuvo con ‘Baby Demoni’ poco antes del fatal desenlace. Al marcharse de la vivienda, recibió un mensaje preocupante que la alarmó profundamente. "Sentí una corazonada y me devolví lo más rápido que pude", explicó, sugiriendo que la joven podría estar atravesando un momento de crisis personal.

Esta versión coincide con la declaración del novio, quien asegura que encontró a María Alejandra "haciéndose daño" y que, con la ayuda de varios vecinos, la trasladó de urgencia a un centro médico para intentar salvarle la vida. Esta cronología de los hechos choca frontalmente con la acusación de Yina, dibujando un panorama mucho más complejo donde el estado emocional de la influencer se convierte en un factor crucial para entender lo sucedido. La discrepancia entre las dos hermanas Calderón ha añadido aún más confusión y dolor a una situación ya de por sí devastadora.

Batalla legal y una investigación oficial en marcha

Mientras las redes sociales arden con debates y acusaciones, el caso ha escalado al terreno legal. El novio de ‘Baby Demoni’, sintiéndose acorralado y señalado públicamente, ha negado categóricamente todas las acusaciones en su contra. Ha afirmado que las investigaciones preliminares respaldan su versión de los hechos y ha anunciado que emprenderá acciones legales por difamación contra quienes, según él, están difundiendo "mentiras" sobre lo ocurrido. Además, denunció haber recibido amenazas de muerte mientras se encontraba en el hospital, lo que le ha hecho temer por su propia seguridad.

Actualmente, el caso se encuentra en manos de las autoridades colombianas, quienes son las únicas que podrán esclarecer la verdad. Las pruebas forenses, incluyendo el análisis detallado de las marcas en el cuerpo de la joven y los resultados de la autopsia, serán determinantes para confirmar o descartar cualquiera de las dos hipótesis. Mientras la investigación sigue su curso, la comunidad online llora la pérdida de una joven promesa, cuya muerte, envuelta en misterio y dolor, deja una herida abierta y una pregunta sin respuesta: ¿fue un crimen o una tragedia personal?