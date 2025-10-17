Gabriel Rufián y Ester Expósito, pillados bailando en un after: se conocieron en un club de salsa
El político catalán y la actriz fueron grabados por un usuario de X mientras bailaban bachata en un local de Madrid
Alexandra Costa
"Ayer estuve en un after en Moncloa y lo que vi con mis ojos no fue real, casi me da un 'parraque' viendo bailar a Ester Expósito con Gabriel Rufián". Este fue el mensaje que compartió ayer un usuario en X, acompañado de un vídeo en el que se podía ver a ambos bailando al ritmo de bachata en una discoteca. El vídeo se viralizó rápidamente y acumula millones de visualizaciones entre las diferentes cuentas que lo publicaron.
En el vídeo, grabado por @MarkiLokurasY, se puede apreciar al político de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, con bastante claridad. Más difícil parece confirmar que la chica rubia se trata de la actriz Ester Expósito, aunque varios medios ya han confirmado que, tal como se publicó en X, se trata de ambos.
Se conocieron en un club de salsa
Según LOC (La Otra Crónica), que asegura haberse puesto en contacto con testigos presentes, ambos se conocieron en La Cucaracha, el club de salsa que se celebra los miércoles en El Internacional, un local musical que hace esquina con el Congreso de los Diputados.
Según explican, Gabriel Rufián, de 43 años, se conoció allí mismo con Ester Expósito, de 25 años, y al hacer amistad siguieron juntos toda la noche hasta acabar en el after en el que un usuario de X los grabó y lo subió.
El diputado de Esquerra Republicana está casado con Marta Pagola, con quien tuvo un hijo en 2024. Antes estuvo casado con Mireia Varela, con quien tiene un hijo de 14 años.
