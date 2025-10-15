La madre de Fede Dorcaz se despide de su hijo: “No tenemos consuelo, nuestra vida se apagó”
Ciudad de México acoge una ceremonia a la que asisten los padres, familiares y amigos del modelo y cantante asesinado que pasó su infancia y juventud en Mallorca
Fede Dorcaz, modelo y cantante residente en Mallorca asesinado en México: "Estoy orgulloso de ser del Coll"
Primero fueron sus amigos mallorquines los que se despidieron de él y ahora han sido sus padres, familiares y amigos.
Ciudad de México ha acogido la capilla ardiente y la ceremonia de despedida de Fede Dorcaz, el cantante y modelo argentino asesinado en México y que paso su infancia y juventud en Mallorca.
“En nombre de Fede exijo justicia”, afirmó su madre tras el acto en una comparecencia ante decenas de periodistas tras el acto, en la que también quiso rendir tributo a la memoria de su hijo: “No tenemos consuelo, nuestra vida se apagó”, señaló.
“Solo voy a hablar con el corazón, en nombre de Fede, de lo que amaba a México y a la gente de México. Lo único que pido es respeto y que no se digan cosas que no son reales”, dijo la madre, que definió a su hijo como “un ser de luz que amaba la música y los sueños, pero sobre todas las cosas, amaba a la gente”.
“Quisó llegar donde llegó. Le costó: primero dejó su país, vivimos en España… Pero quisó quedarse en México porque los méxicanos le dieron la oportunidad de brillar”, afirmó la madre, que no quiso revelar ningún detalle de las investigaciones en curso.
También su padre reclamó ante los peridistas que el nombre de su hijo “quede bien limpio” y lo definió como “un luchador, sano, que se lo merecía todo”, desmintiendo cualquier participación de su hijo en actividades ilícitas.
Participante en el programa ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’
También sus compañeros del programa ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ quisieron despedirse de Fede Dorcaz.
El cantante y modelo se preparaba para participar en una nueva edición del programa de Televisa.
Despedida en Argentina
Fede Dorcaz fue despedido en una ceremonia íntima en Ciudad de México, a la que asistieron sus padres, su novia Mariana Ávila y otros familiares, amigos y compañeros de profesión.
Sus restos serán trasladados el jueves a Mar del Plata (Argentina), su ciudad natal, desde donde su familia se trasladó a Mallorca.
