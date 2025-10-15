Fede Dorcaz, cantante y modelo asesinado en México, fue el autor de la sintonía de 'El chiringuito de jugones'

La música y la moda están de luto. El talentoso artista argentino Fede Dorcaz ha sido asesinado a los 29 años en un acto de violencia sin sentido que ha conmocionado a ambos lados del Atlántico. Conocido en España por ser el autor de la pegadiza sintonía de apertura del programa deportivo 'El chiringuito de jugones', Dorcaz fue tiroteado el pasado jueves mientras conducía su vehículo por las calles de Ciudad de México. El ataque fue fulminante; las balas le alcanzaron y acabaron con su vida en el acto, dejando un reguero de preguntas y un dolor inmenso entre sus seres queridos. Su muerte no solo apaga la voz de un músico prometedor, sino que trunca una vida llena de proyectos y sueños que estaban a punto de materializarse.

Un crimen violento: la hipótesis de un intento de robo

Las circunstancias que rodean el asesinato de Fede Dorcaz están todavía bajo investigación, pero la versión de su familia, rota por el dolor, apunta a una terrible injusticia. El artista se encontraba al volante de su furgoneta cuando fue interceptado y recibió múltiples disparos. Mientras las autoridades mexicanas no han revelado detalles sobre el móvil del crimen, su madre ha desmentido categóricamente cualquier teoría que vincule a su hijo con actividades ilícitas. En declaraciones recogidas por el periodista Carlos Durán, ha afirmado con contundencia que Fede "cayó en manos de cuatro ladrones que quisieron robarle su furgoneta". Con el corazón destrozado, ha querido limpiar su nombre: "No hubo sicarios ni él iba en busca de nada, no hubo jamás un tema de droga ni nada parecido". Su testimonio dibuja el perfil de un joven sano y trabajador —"ni bebía, ni fumaba, era muy deportista"—, cuya vida fue arrebatada por la delincuencia callejera en un brutal intento de robo.

De las pasarelas de Armani a la música de Pedrerol

La carrera truncada de Fede Dorcaz era tan polifacética como prometedora. Aunque nacido en Argentina, su vida fue un constante viaje en busca de oportunidades. A los 13 años se trasladó a Mallorca donde pasó gran parte de su adolescencia. Su imponente físico y carisma le abrieron las puertas del mundo de la alta costura, llegando a desfilar en Barcelona para firmas de prestigio mundial como Armani y Dolce & Gabbana. Sin embargo, su verdadera pasión era la música. Con el objetivo de formarse y perfeccionar su arte, viajó a Estados Unidos. Fue esa faceta creativa la que le conectó con la audiencia masiva en España al componer la sintonía del exitoso programa de Josep Pedrerol. Llevaba dos años residiendo en Ciudad de México, un lugar que había elegido para seguir impulsando su carrera artística y que, paradójicamente, se ha convertido en el escenario de su trágico final.

Fede Dorcaz, modelo y cantante asesinado en México: sus años felices en Mallorca / Cedidas por Alex Vallés

Un futuro roto a las puertas del éxito televisivo

La crueldad del destino ha querido que la muerte de Fede Dorcaz llegara en el que prometía ser uno de los momentos más dulces de su carrera. El próximo lunes estaba programado su debut en el popular programa mexicano ‘Las estrellas bailan en HOY’, un proyecto que compartía con su novia, la creadora de contenido venezolana Mariana Ávila.

La pareja, que se conoció en el Coca-Cola Flow Fest de 2023, llevaba dos años de relación y se encontraba en un momento personal y profesional excepcional. El dolor de su pérdida se ha hecho palpable en las redes sociales de Ávila, quien compartió un mensaje desgarrador: “No quiero estar un día más sin ti, estoy esperando tu mensaje de buenas noches. Amor, por favor, vuelve, sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado”. Sus palabras reflejan la tragedia de un futuro robado y de una vida llena de luz que se apagó de la forma más violenta e inesperada, dejando un vacío imborrable en todos los que le querían.