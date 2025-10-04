Unos 'influencers' van de safari por su luna de miel y acaban aterrorizados por lo que ven: "Lo más fuerte que he visto en mi vida"

Playa, fiesta, tranquilidad, montaña. Son innumerables las opciones que barajan los recién casados para disfrutar de sus primeras vacaciones como matrimonio, pero entre todos ellos, destaca un plan convertido en uno de los favoritos para los amantes de la aventura y la naturaleza: un safari en Kenia. Este ha sido el destino escogido por los creadores de contenido malagueños Carlos García, conocido como Carliyo 'El Nervio' y Natalia Palacios, que han mostrado a través de sus redes sociales los detalles de su viaje y la impactante escena que presenciaron.

"Me da mucha pena", se oye decir a Palacios mientras llora y se tapa el rostro ante la cruel, y natural, escena que está presenciando. Todo sucedió durante una de las incursiones por la sabana keniata para observar a los animales en su hábitat natural. Unas excursiones que les han permitido contemplar de cerca a los especímenes más impresionantes, pero también descubrir cómo es realmente la vida salvaje.

La impactante escena que conmocionó a la pareja malagueña

De ese modo, los recién casados pudieron observar no solo la belleza de un animal tan impresionante como un guepardo, sino su forma de subsistir al contemplarlo cazar a una cría de gacela. "Para mí este es uno de los momentos más increíbles y horribles que voy a ver jamás", ha señalado Carliyo 'El Nervio' a través de sus redes sociales, donde ha mostrado a sus miles de seguidores el vídeo del guepardo mientras persigue al pequeño animal.

"Este es un momento espectacular. Esto es lo más fuerte que he visto nunca", ha recalcado el 'influencer' mientras enseña cómo el guepardo camina junto a la cría sin atacar a la espera de la posible llegada de su madre para obtener una presa mayor: "Está jugando con él. Esto es peor que los documentales".

Una "locura" de viaje para estos creadores de contenido de Málaga

Finalmente, tras no acudir al lugar la madre de la gacela, el guepardo finaliza su juego y acaba atacando a la cría para, posteriormente, comérsela, una escena que conmocionó a los creadores de contenido. "Esto es una locura", ha señalado el malagueño visiblemente emocionado.

Además, los jóvenes han querido mostrar a sus seguidores las experiencias vividas durante su luna de miel, donde han podido disfrutar de la belleza del territorio y contemplar de cerca a los "cinco animales más emblemáticos" de Kenia: leones, rinocerontes, búfalos, leopardos y elefantes. "De precio, es el viaje más caro que he hecho en mi vida, pero también es decirle 'luna de miel' a cualquier empresa y te pegan palazos", ha recalcado el creador de contenido sobre este salvaje y "espectacular" viaje.