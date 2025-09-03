La 'reina de la ketamina' se declara culpable por la muerte Matthew Perry ante una corte

La conocida como 'reina de la ketamina', Jasveen Sangha, se declaró este miércoles ante una corte culpable de cinco cargos federales por la distribución de la droga que acabó con la vida de la estrella de 'Friends' Matthew Perry hace casi dos años.

En una vista del caso celebrada ante un tribunal federal de Los Ángeles y ante la presencia de los padres del actor estadounidense, Suzanne Perry, y su padrastro Keith Morrison, Sangha se declaró culpable de tres cargos de distribución de ketamina, un cargo de distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones corporales graves y uno más de almacenar y empaquetar drogas en su vivienda en Los Ángeles.

La 'reina de la ketmaina' enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal por el cargo de almacenar drogas en su vivienda, hasta 10 años de prisión federal por cada cargo de distribución de ketamina y hasta 15 años de prisión federal por el cargo de distribución de esta droga con resultado de muerte.

Su sentencia está programada para el próximo 10 de diciembre.

Sangha, de 42 años y con doble nacionalidad estadounidense y británica, había acordado con las autoridades el pasado 18 de agosto declararse culpable de los cinco cargos. Con ello, la Fiscalía estadounidense logró que la culpabilidad de cinco acusados implicados en la muerte de la estrella de Friends.

El médico Salvador Plasencia, conocido como Dr. P., se declaró culpable el mes pasado de suministrar la droga a Perry a través del asistente del actor, Kenneth Iwamasa.

Otros tres acusados en el caso, el médico Mark Chávez; Erik Fleming, que supuestamente proveía la droga; y el asistente Iwamasa, se declararon culpables de cargos de conspiración el año pasado.

El DOJ acusó a las cinco personas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina, sustancia que fue encontrada en el cuerpo del intérprete en el momento de su muerte.

Las autoridades relataron que Perry obtuvo la ketamina que terminó con su vida de parte de Sangha, que la jeringa la proporcionó el médico Plasencia y que Iwamasa, en calidad de asistente personal, inyectó la droga al actor el día de su muerte, el 28 de octubre de 2023. Chávez y Fleming también formaban parte del entramado.

En su acusación, los fiscales federales aseguraron que los cinco sospechosos aprovecharon "los problemas de adicción" de Perry para sacar provecho de la estrella de 'Friends' y "enriquecerse".

El intérprete, celebrado por su personaje de Chandler Bing, había hablado sobre lo duro que se le hizo lidiar contra las adicciones en su libro de memorias 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir' (2022).