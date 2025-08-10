Enlace
Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3
El periodista ovetense de "El Programa de Ana Rosa" y la reportera valenciana de "Y ahora Sonsoles" se casan en San Juan el Real y celebran un banquete en el Palacio de Valdesoto con compañeros de ambos canales e ilustres figuras del periodismo
Pablo Tuñón
No hay barreras para el amor. Ni geográficas, ni culturales... ni en la televisión. Porque ni siquiera la mayor competencia que se vive en el panorama televisivo español -la que cada día, y cada hora, protagonizan Telecinco y Antena 3por las audiencias- ha podido con el enlace que este sábado se vivió en Oviedo entre Álvaro López Serrano (1989) y Marina Sandoval (1993).
Periodista ovetense él, intrépido reportero en "El Programa de Ana Rosa". Periodista valenciana ella, cotizada reportera en "Y ahora Sonsoles". Se conocieron cuando ambos trabajaban en 2021 para la cadena de Mediaset y ahora han unido sus vidas para siempre en la basílica de San Juan el Real, donde a la salida sonaron las gaitas entre el estruendo de una buena traca valenciana.
Banquete en Valdesoto
La celebración prosiguió, tras la ceremonia religiosa, en el Palacio de Valdesoto, con cocina de Isaac loya, estrellado chef del Real Balneario de Salinas. Numerosos rostros televisivos, tanto de Telecinco como de Antena 3, disfrutaron de la velada. Antonio Rossi, conocido periodista y colaborador en Mediaset, acudió con su pareja, el modelo y exbailarín Hugo Fuertes.
Igualmente, de la copiosidad habitual de una boda asturiana dieron buena cuenta otros rostros habituales de la pequeña pantalla, tanto colaboradores como reporteros, responsables de producción y directores de programas en Antena 3 y Telecinco, como es el caso de Benjamín López, Marina Vidal, Carlos Garayoa, Arancha Pérez Ponce, Carlos García López, Julio Uzal, María Lázaro, Gracia Jiménez, Óscar de la Fuente...
La boda entre Marina Sandoval, que se casó con vestido del diseñador valenciano Valentín Herráiz, y Álvaro López Serrano contó asimismo con varios ilustres del periodismo, muchos de ellos asturianos, dado que la familia del novio está muy vinculada a la profesión. José Luis López el Valle, su padre, fue delegado territorial de RTVE en Asturias, y su hermano, Miguel López Serrano, trabajó en LA NUEVA ESPAÑA y ahora es jefe de prensa de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.
En la celebración nupcial estuvieron presentes José Manuel Vaquero, que fue director general de LA NUEVA ESPAÑA y consejero delegado de Prensa Ibérica; Julián Ávila, histórico periodista deportivo del diario «ABC»; José Ramón Patterson, antiguo corresponsal de TVE en Bruselas; o Pilar Rubiera, periodista y actual presidenta de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo. Hubo también rostros conocidos del mundo del fútbol, como el exárbitro Manuel Díaz Vega, o el exentrenador Jaime Cuesta.
Y, por supuesto, no se quiso perder la fiesta Juan Serrano, "Chani", abuelo del novio y socio número 1 del Real Oviedo. A sus 101 años disfrutó como uno más de un enlace con muchas tablas televisivas.
