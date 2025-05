Rossano Ferretti, el 'mejor peluquero del mundo': "A mí me vienen los más famosos y más ricos del planeta"

"Cuando tenía 20 años Armani me dijo que tenía un instinto impresionante para la belleza. Yo veo belleza por todas partes, aquí, cuando subo a un avión... Es un talento innato; el resto lo aprendes", cuenta sin pestañear Rossano Ferretti (Campegine, Italia; 1960), al que desde hace cuatro décadas se le conoce como 'el mejor peluquero del mundo'. O también, como el 'papa de los peluqueros', o 'el rey del corte', como le describió el 'Corriere della Sera'.

Por sus venas no corre sangre azul -aunque ha peinado a muchos con ese tipo de hemoglobina-, sino la de una saga de barberos de pueblo, el suyo, el anteriormente citado, a 20 kilómetros de Parma. "No hay registro fotográfico pero mi bisabuelo, que era agricultor también, cortaba el pelo en la plaza. Estaba el carnicero, el panadero y mi abuelo, que cortaba el pelo a los hombres. Después continuó mi abuelo y luego mi madre", relata Ferretti vestido con un traje negro 'slim fit', gafas de pasta del mismo color y deportivas blancas On, para pisar cómodamente la maratón de tres días de presentaciones a medios, mujeres influyentes y perfiles VIP del más nuevo y reciente de los Hair Spa de su firma, ubicado precisamente junto al gran spa con tratamientos punteros de belleza del renovado hotel Miramar Barcelona, resort urbano donde relajarse y con el que la capital catalana ha ampliado su oferta 'top' de lujo.

"En verdad yo quería ser arquitecto, pero me han acabado llamando el mejor arquitecto del pelo", confiesa a este diario el que ya hace un tiempo dejó las tijeras a otros de su confianza para dedicarse a su imperio: 20 salones Hair Spa repartidos por hoteles de lujo de todo el mundo, donde se ofrece una "experiencia completa".

En España, además de este de Barcelona, Ferretti también está presente en el Four Seasons de Madrid; y en el extranjero, en el Four Seasons de Nueva York; el Cheval Blanc de París y Montecarlo, el Park Hyatt de Dubái y el Rosewood de Hong Kong, entre otros.

Otra de sus joyas son los tratamientos capilares 'premium' que lanzó hace una década, con ingredientes naturales con certificación ecológica, y que han recibido un centenar de premios. Como el sérum 'Prodigio', con aguacate, macadamia y almendras dulces, que es "puro alimento para el cabello", asegura Antonio Di Stefano, el peluquero romano que lleva 20 años trabajando en los salones de Ferretti. Tras pasar por Milán, Madrid y Hong Kong se va a establecer por un tiempo en Barcelona, en el hotel con vistas al Mediterráneo que entre 1959 y 1983 fue sede de los estudios de RTVE en Catalunya.

"Todos han copiado mi 'corte invisible', lo cual es bueno; estoy construyendo eras"

El último invento para el pelo de Ferretti es un champú en seco ¡en crema! que, en lugar de resecar, hidrata el cabello y evita que lo lavemos tanto, porque sí, según el peluquero italiano, "lavamos demasiado el pelo" y con productos que lo estropean. "No hay cultura del cabello, la gente no lee los ingredientes de las etiquetas, muy pocos son capaces de elegir un buen producto para su propio pelo", se queja.

Por eso, aconseja que hay que dejarse asesorar. "Si hay un 'skin care' para la cara, ¿por qué no tiene que haberlo para el pelo?", insiste el peluquero autodenominado "revolucionario", pues entre otras cosas, él inventó el 'Hair Skinification', que es aplicar principios y rutinas del cuidado facial al cuidado del cuero cabelludo. "Muchas veces me han llamado loco. Fui el primero en hablar del cabello natural, de la belleza natural, del corte según la caída natural del cabello", asegura.

Rossano Ferretti, junto al también peluquero Antonio Di Stefano, en el Hair Spa del Hotel Miramar. / JORDI COTRINA / EPC

Revolucionario 'corte invisible'

Así es como nació su revolucionario 'corte invisible' que todas las 'celebrities', 'royals' y anónimas quieren llevar. "Todos me lo han copiado luego, pero creo que eso es bueno, porque yo estoy construyendo eras", presume.

Aunque le incomoda que le pregunten, y pega un respingo, e incluso se va caminando unos pasos para volver luego haciendo aspavientos, cuenta que por sus salones ha pasado "absolutamente tooooodo el mundo".

"Mi colorista de Los Ángeles le hacía el 'balayage' a Brad Pitt, y el de Miami, a Richard Gere... Para mí es lo normal. Es mi mundo"

No le gusta dar nombres, y mucho menos explicar intimidades, pero asegura que su móvil "vale más de 100 millones", pues tiene los números de "Reese Whiterspoon, Dakota Johnson, Jennifer Lawrence y Kate Middleton". "Mi colorista de Los Ángeles le hacía el 'balayage' a Brad Pitt, y el de Miami, a Richard Gere... Es que mi vida es así, no presumo de ello. A mí me vienen los más famosos y más ricos del planeta. Para mí es lo normal. Es mi mundo. Yo existo para que la gente más exigente del mundo quiera venir a mi peluquería. Cuando me preguntan cuál es mi cliente ideal, les digo que aquel al que nadie le ha hecho feliz aún", observa. Sin que sirva de precedente, o como muestra, un fotón, escoge al azar una foto de su galería de imágenes, y, ¡zasca!, ¡un incunable!: es Anna Wintour, "con albornoz y sin gafas" en uno de sus Hair Spa.

Así es el mundo de Ferretti, al que el televidente español pudo ver de jurado en el 'talent show' 'HairStyle' (Dkiss), donde se buscaba al mejor peluquero de España. Y todo empezó cuando este hombre, que soñó con ser arquitecto, se fue a Londres a "descubrir mundo" y a estudiar en la academia de Vidal Sasson, con tan solo 16 años. Quería saber si debía continuar con la saga familiar o cambiar de oficio. Eran los 70 y en la bulliciosa City descubrió la herencia de Twiggy, Mary Quant, el Swinging London... Nada que ver con los marcados que entonces llevaban las señoras en Italia.

Pero en lugar de quedarse en la academia, donde le quisieron fichar, comenzó a trabajar para la moda, y antes de los 20 ya peinaba a las modelos de los desfiles de las principales casas de moda.

Pionero del 'balayage'

A los 40 empezó a montar los Hair Spa, "nunca a pie de calle", como sus antepasados, sino en hoteles de lujo. Eligió la belleza capilar desde su punto de vista, que no es otro que el respetar cada cabello, su movimiento, su onda, y su caída natural. Su famoso corte, el que todos tratan de copiar, huye de tendencias y de las líneas geométricas. Nunca se ven capas, no se nota la tijera (por cierto, dentada y con 'copyright' para hacer este tipo de corte), mejora con las semanas y se mantiene intacto en el tiempo.

También tiene mérito que Ferretti revolucionara hace 44 años el color en peluquería: "Yo inventé el 'balayage' cuando tenía 21 años. Es la técnica de mechas, hecha con pincel, manos, cepillo o peine, de raíz, o de medios a puntas, que se envuelve en plástico transparente, y se mezclan dos, tres o cuatro colores".