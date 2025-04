Karla Sofía Gascón explota tras su patada al actor Manolo Carmona: "Me han llegado a decir que yo había asesinado a siete personas"

Karla Sofía Gascón se ha visto envuelta este fin de semana en una polémica tras participar en la 5ª edición del encuentro de las estrellas de LaLiga EA Sports y los Premios Platino. Lo que en principio iba a ser un acto lúdico y, sobre todo divertido, acabó colocando a la protagonista de 'Emilia Pérez' en el ojo del huracán. Ella, dispuesta a cortar de raíz el asunto, ha asegurado que no va a consentir que nadie la difame. "Esto es serio", ha dicho.

La artista acudió este domingo al estadio de Butarque de Leganés para disputar un partido que enfrentaba a varias leyendas del deporte como Iker Casillas y a artistas del cine y series iberoamericanas . En el encuentro, los exdeportistas y los actores lo dieron todo. Sin embargo, en una lid del juego, la actriz de Alcobendas propinó una patada en la espinilla al colombiano Manolo Cardona -actor de 'Sin tetas no hay paraíso' o 'Narcos'-, dejándolo tendido en el suelo con evidentes gestos de dolor. Mientras Karla, ajena a la dureza de su entrada, continuó como si tal cosa, sin ayudar a su 'colega' de profesión a levantarse.

La acción de la actriz tuvo gran repercusión en redes sociales. Muchos la acusaron de hacer gala de un comportamiento antideportivo.

Momento en que Karla Sofía Gascón, en una lid del juego, da una patada al actor Manolo Cardona / -

"Eso es mentira"

A su llegada a la alfombra de los Premios Patinos, los periodistas le preguntaron por lo ocurrido en Butarque. Ella, entre risas trató de quitarle hierro al asunto. "Le metí dos trallazos al palo a Iker Casillas para que se asustara".

Sin embargo, ante la insistencia de los medios, la actrizacabó estallando y advirtió que no dudará en demandar a todos los que digan falsedades sobre ella: "Eso es mentira, eso. ¿Qué polémica ni que ocho cuartos? Pues una patada normal de que pasa por el balón y se te escapa el pie". "Esto es serio, os lo digo, porque no voy a seguir consintiendo, obviamente, que nadie me difame, ni que siga recopilando cosas que no están comprobadas que yo haya dicho, ni que yo soy. Entonces, probablemente, tengamos que vernos ya en un juzgado con quien se haya atrevido a tacharme de cosas" ha explotado.

"Parece una broma, pero no lo es. Me han llegado a decir que yo había asesinado a siete personas" ha añadido dolida, reconociendo que "no me sorprende" la que se ha liado con su patada a Manolo Carmona porque "cada cosa que yo haga va a sacarle una vuelta para ver si sacan algo malo". "Me da la risa ya" ha asegurado con amargura.