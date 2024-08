Georgina desvela el bonito detalle que tuvo Cristiano Ronaldo con su familia

A la espera de que Georgina Rodríguez, la mujer española con más seguidores, estrene la cuarta temporada de 'Soy Georgina', el documental de la vida de la influencer que está producido por Netflix, la mujer de Cristiano Ronaldo no ha dudado en aparecer en el nuevo proyecto que la superestrella ha firmado para YouTube.

El futbolista portugués anunció que 'URCristiano' sería el nuevo canal del luso para dar a sus seguidores lo que lleva tantos años recibiendo el jugador. Un canal el que mostrará aparte de su profesión, su intimidad más familiar y cómo es la vida de Cristiano Ronaldo.

El canal acumuló más de 16 millones de seguidores en sus primeras 24 horas en marcha. Uno de los vídeos que ha subido la plataforma la protagonista era la mujer de Cristiano, Georgina a la que llama, Gio. En este último, la española debía calificar los estilismos que el portugués ha llevado durante toda su carrera deportiva, desde los looks más extravagantes a los que llevaba por casa.

La influencer española le dio un once en puntuación. En la promo del vídeo, y en uno de los cumpleaños de los niños, Georgina desvelaba que el portugués se había disfrazado: "Porque hizo un esfuerzo por los niños, él no dudó y se lo puso y encima hizo de Aladdin, así que un once sin duda"