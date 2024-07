La emocionante pedida de mano entre dos atletas de los Juegos Olímpicos de París 2024

Los olímpicos llegaron a la capital de Francia unos días antes de la polémica ceremonia de inauguración. Pero hay quienes ya sienten ganadores antes de haber comenzado la competición. Dos atletas argentinos se han comprometido en un paseo previo por París, la ciudad del amor.

Las redes sociales han vibrado con un emotivo vídeo entre dos atletas de los juegos. En el mismo, se puede observar como Pablo Simonet, deportista del equipo argentino de balonmano, le ha pedido matrimonio a Pili Campoy, pareja y jugadora de hockey sobre césped de la misma nación.

"La mujer de mi vida me dio el sí. En el lugar soñado, donde surgió todo y donde tanto luchamos por estar. La felicidad es total, gracias amigos/as, y pocos cómplices por hacer esto especial y poder guardarnos esto para siempre. París is always a good idea", ha escrito Pablo en su cuenta de Instagram.

La delegación olímpica de Argentina se encontraba visitando la ciudad de París, antes de comenzar con los compromisos de los Juegos Olímpicos. Mientras posaban delante del río Sena para hacerse una foto, Simonet se arrodilló delante de su novia, ante la mirada de todos los deportistas.

Campoy reaccionaba con emoción y sorpresa, y tras unos segundos, le ha dicho que sí. El futuro matrimonio se ha abrazado frente a sus compañeros olímpicos, en una escena que recordarán para el resto de sus vidas, sin importar lo que suceda en el terreno de juego.