Naomi Campbell, Eiza González y Michelle Rodríguez disfrutan de sus vacaciones en Ibiza

Naomi Campbell, Eiza González y Michelle Rodríguez disfrutan de unas vacaciones de lujo en las Pitiusas. La modelo y sus dos amigas, reconocidas actrices, fueron captadas este lunes navegando en un yate por aguas de Formentera, en la zona de es Molí de Sal.

La supermodelo, de 54 años, mostró su tonificado físico con un diminuto bikini dorado y complementos y joyas a juego. Naomi se recogió el pelo con un turbante negro y se puso unas gafas de sol de gran tamaño mientras estaban en el barco. En todo momento estuvo acompañada por Eiza, con bikini negro y gafas de sol, que se refrescó a bordo con una ducha rápida, dejando su larga melena suelta. La estrella de 'The Fast and The Furious', Michelle, con traje de baño blanco, aprovechó para darse un chapuzón en las cristalinas aguas de la isla.

Tras el viaje en barco, las amigas se cambiaron de bikini y visitaron el chiringuito de es Cavallet. Después se dieron un baño en esta zona de playa.

Apenas unos días antes, las chicas disfrutaron de un día de compras en el casco antiguo de Ibiza.