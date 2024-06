Varapalo económico para Bertín Osborne tras confirmar la paternidad: "Sus hijos no heredarían nada"

Claudia Osborne, la hija del conocido cantante y presentador Bertín Osborne, ha decidido mantenerse al margen de la reciente controversia familiar que ha protagonizado su padre, reconociendo finalmente y públicamente al hijo de Gabriela Guillén.

A pesar de la expectación, la joven ha optado por no hacer comentarios sobre el tema. Aún así, ha mantenido la sonrisa en todo momento, mostrándose serena mientras era abordada por periodistas que buscaban su reacción ante la noticia. Sin embargo, Claudia ha preferido mantener silencio y no dar su opinión al respecto, demostrando una vez más su discreción en asuntos personales.

El reconocimiento del hijo de Gabriela por parte de Bertín ha sido un tema que ha dado mucho que hablar en los últimos meses y semanas, generando múltiples opiniones y comentarios.

Sin embargo, Claudia ha optado por no contribuir a las especulaciones, manteniendo como es de costumbre su vida privada lejos del foco mediático.

Problemas económicos

En TardeAr han comentado en exclusiva que todo parece indicar que la herencia de Bertín Osborne está hipotecada. Esto agravaría mucho más si cabe la difícil situación económica del presentador y cantante. Al menos eso ha señalado Luis Pliego en 'TardeAR', adelantando una exclusiva de la revista 'Lecturas'. Pero Luis ha hecho hincapié en dónde está realmente el kit de la cuestión: "El verdadero problema es cuando tu mala reputación no te permite ingresar dinero para ir liquidando esa hipoteca". Luis Pliego ha subrayado que "esta crisis que abrió el no reconocer la paternidad del hijo de Gabriela le estaba cancelando muchísimos compromisos profesionales". Y es que hay que recordar que la semana pasada, Bertín Osborne tuvo un concierto en donde "el aforo fue bastante reducido". Además, al presentador se le ha caído más de una campaña publicitaria: "Empieza a sentir el parón de lo que es tener una mala imagen". Bertín Osborne tiene actualmente una hipoteca con su finca de cuatro millones de euros. Una finca que se trata de su patrimonio principal y que "si ahora pasara algo, Dios no lo quiera, sus hijos no heredarían nada", confiesa Luis Pliego en el programa de Telecinco. Hay que recordar también que Bertín Osborne ya intentó vender esa casa, pero no lo consiguió. Al menos, en las cifras que él quería.

"Finalmente, ha ido hipotecando partes. Tiene varias hipotecas que suman los cuatro millones y medio de euros. Está tasado para subasta en esa cantidad. Tal como tiene las cifras, él no se puede jubilar. Tiene que seguir trabajando y la situación con Gabriela le ha pasado factura económica", concluye Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas'.