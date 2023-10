Muchas son las informaciones y rumores que llegaban del paradero de Bertín Osborne, después que hace apenas unos meses saltara a la luz que volvería a ser padre.

El reconocido presentador de televisión y cantante, tendrá un sexto hijo a finales de este año junto a Gabriela Guillén, una modelo y empresaria. Aunque su relación con Gabriela comenzó hace solo unos meses y no la había oficializado públicamente, Bertín Osborne la elogia con palabras como "una chica estupenda, cariñosa, simpática, trabajadora y honrada", aunque aclara que no está enamorado de ella.

Esta noticia contrasta con lo que Bertín Osborne mencionó en una entrevista reciente en 'Mi casa es la tuya', donde inicialmente negó tener deseos de encontrar una pareja. Sin embargo, más tarde explicó que Gabriela es una amiga suya y que su vocación, aunque tardía, es la de ser soltero total.

Estas son las palabras de Bertín Osborne

"¿De verdad que no hay ahí nadie más sensato que tú? ¿Es todo una broma?", empezó leyendo el periodista en boca del artista, visiblemente molesto con lo que se estaba asegurando desde el programa. Estoy en Portugal, en la finca de un amigo cazando, me han contado lo que dicen ahí, por qué aquí no lo veo y no sé si reírme o llorar. Por cierto, desde junio no veo a Gabi. ¿No puede alguien poner cordura en esto?", mencionó Pipi Estrada, que le había puesto el cantante.

Una vez aclarado este asunto, otra colaborada de 'Fiesta', Amor Romeira, lanzó una noticia más. "Podrían salir más chicas a la palestra. Ya han salido Chabeli, Enna... y es probable que salga otra", que aseguró que tiene una amiga que se está planteando desvelar el tonteo que tuvo con el cantante de rancheras.