El pasado sábado se celebró la boda entre Kiko Hernández y Fran Antón. Un bonito evento que tuvo lugar en Melilla, donde el matrimonio estuvo rodeado de familiares y amigos íntimos. Sin embargo, aunque muchos de los compañeros del comunicador asistieron, hubo una ausencia que destacó por encima del resto: Belén Esteban.

Belén Esteban nació el 9 de noviembre de 1973 en Madrid, España. Es conocida por su participación en realities, programas de entretenimiento y su presencia constante en revistas del corazón. A lo largo de los años ha sido un personaje controvertido y polarizante en la cultura mediática española. Saltó a la fama a finales de los años 90 por su relación con el torero Jesulín de Ubrique. Su personalidad fuerte y su forma franca de expresarse la convirtieron en un personaje popular entre el público y le valieron el apodo de 'La Princesa del Pueblo'.

A raíz de eso, Belén Esteban se convirtió en colaboradora de varios programas de televisión en España, como 'El programa de Ana Rosa' y 'Gran Hermano', entre muchos otros. Su presencia en estos programas la ha mantenido en el centro de atención mediática durante muchos años. A lo largo de su carrera, la colaboradora ha estado involucrada en numerosos conflictos y polémicas con otros personajes públicos y celebridades. Sus enfrentamientos con otros colaboradores de televisión y su vida personal han sido temas recurrentes en los medios de comunicación.

Belén Esteban ha compartido públicamente su experiencia como madre de Andrea Janeiro y sus desafíos personales, incluyendo sus problemas de salud y sus luchas con la adicción. Su historia de superación ha sido un elemento importante en su narrativa pública. Además de su trabajo en televisión, ha escrito varios libros autobiográficos que han sido éxitos de ventas en España. También ha incursionado en el mundo de los negocios, lanzando su propia línea de gazpacho y salmorejo.

¿Por qué no fue a la boda de Kiko Hernández?

El motivo de ausencia no es otro que la planificación. Cuando Kiko Hernández anunció su boda en junio y trasladó las invitaciones a sus allegados, la ex copresentadora de 'Sálvame' tenía un evento en la agenda que no podría perderse para este fin de semana.

La propia televisiva lo ha compartido en sus redes sociales. Belén Esteban se encuentra muy lejos de España, realizando sus vacaciones en Estados Unidos. Después de pasar por Los Ángeles, estuvo por Chicago para asistir al concierto de Karol G.

De hecho, la colaboradora ha compartido en su perfil de Instagram la pancarta que llevará al concierto para animar a la cantante con una de sus frases: "Mañana será bonito, pero hoy mejor". De esta forma, se confirma que la ausencia no se debe a ningún malestar entre ambos, ya que solo unas semanas, Kiko le dedicaba unas palabras a su amiga: "Después de 14 años, seguimos juntos y lo que nos queda".