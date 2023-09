Ana María Aldón volvió el pasado domingo al plató de 'Fiesta' después de unos meses de descanso. En este tiempo, ha salido a la luz que la exmujer de Ortega Cano rechazó la tentadora oferta de trabajo que le hizo GH VIP 8 tiempo antes de conocerse la que ha sido la lista oficial de concursantes.

La productora Zeppelin estaba muy interesada en contar con la conocida tertuliana de Telecinco, sin embargo, pero ella priorizó su relación amorosa sobre la oportunidad laboral. A pesar de ello, seguirá en el programa de Emma García como colaboradora.

Fue en enero de este año cuando la colaboradora firmó el divorcio de José Ortega Cano después de diez años de relación. El extorero y la diseñadora emprendieron caminos separados tras una fuerte crisis de pareja que fue muy mediática. Una etapa complicada para la andaluza durante la que se tomó un descanso de su trabajo en televisión por prescripción médica.

La popular diseñadora manifestó el pasado domingo en su programa la intención de querer pasar por el altar con Eladio, con la que lleva saliendo cinco meses. Así, le lanzó una indirecta a su novio a través de la pantalla pero lo que no podía imaginar era que este le llamaría minutos después para pedirle matrimonio delante de todos los espectadores. "Yo no veo un futuro sin él", confesaba Ana María a la presentadora antes de ser sorprendida por su novio.

"Es una mujer espectacular, la quiero, es maravillosa y quiero estar con ella el resto de mi vida. No me importaría casarme con ella. Cariño, escúchame, ¿te quieres casar conmigo?". Así se declaró Eladio a Ana María delante de todos sus compañeros. "Eres maravilloso y por supuesto que sí que quiero casarme contigo", contestó Ana María. "Quiero darte las gracias porque haces sentirse dichosa. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Sí, quiero", añadió la modista gaditana.