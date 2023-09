La reina Letizia ha retomado su agenda institucional con un impactante nuevo look que ha causado sensación y se ha convertido en una tendencia de moda. No es la primera vez que sorprende al mundo con su estilo, ya que todo lo que usa se convierte en tendencia. Su capacidad para evolucionar y destacar por su elegancia es innegable, y además, no teme explorar cambios estéticos.

El Dr. José Manuel Gómez Villar, un médico estético de renombre, ha analizado los cambios de la reina Letizia en el programa 'Así es la vida' y ha compartido sus impresiones sobre su regreso al trabajo: "Estaba espectacular como siempre, desde que empezó como reina ha ido cambiando poco a poco y los resultados los tenemos ahí, muy sutiles, pero un cambio espectacular, es un ejemplo a seguir en cuanto a retoques". "Si analizamos un poco a la reina de arriba a abajo, podemos ver retoques que son periódicos, como puede ser la relajación de la musculatura en toda la parte de la frente o el entrecejo. Si vamos bajando vemos que la nariz de la reina no es la misma que cuando nuestro rey le pidió la mano, ha cambiado por completo, pero con una rinoplastia muy bien hecha y sutil", explica el experto. "Si vemos imágenes de la reina con el pelo recogido, antes podía tener las orejas más separadas y ahora están perfectas. Otro de los rasgos que nos podía llamar la atención era su mentón, que lo tenía muy pronunciado y ahora lo vemos cambiado, una armonía en la cara. Vemos a una reina resplandeciente, eso puede ser debido a la inyección de vitaminas que nos puede dar este aspecto de brillo y de luz", ha continuado. Estos retoques, según ha detallado, ascenderían a un total de 13.100 euros a pesar de que algunos son periódicos y se tienen que repetir con el tiempo como son los neuromoduladores en frente, entrecejo y patas de gallo y las vitaminas. Este reconocido médico estético asegura que, aunque los cambios son notables, han ocurrido de manera tan gradual que "no nos hemos dado ni cuenta".